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    Окупанти роздали 12 тисяч паспортів депортованим українцям

    РФ примусово роздає свої паспорти громадянам України, яких вивозить з окупованих територій нашої країни&nbsp; - Окупанти роздали 12 тисяч паспортів депортованим українцям
    РФ примусово роздає свої паспорти громадянам України, яких вивозить з окупованих територій нашої країни 
    фото: YConsult.ru

    Росіяни масово захоплюють і депортують до РФ жителів Маріуполя

    Близько 12 тисяч українців «в екстреному порядку» прийняли до громадянства Росії, заявив заступник начальника Головного управління з питань міграції МВС РФ Олег Кадочников, повідомляє ТАСС.

    За його словами, паспорти отримали вже близько 12 тисяч людей.

    За даними відомства, деякі з примусовано вивезених українців перебувають у більш ніж 800 пунктах тимчасового розміщення, де проживають близько 25 тисяч осіб, в тому числі 10,5 тисяч дітей.

    Станом на кінець березня росіяни насильно вивезли лише з Маріуполя від 20 до 30 тисяч людей.

    Нагадаємо, що примусово вивезений маріуполець розповів, як Росія приймає переселенців.

    Також відомо, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.

    Як повідомили естонські компанії-перевізники, близько 25 тисяч українців, примусово переселених до Росії, змогли самотужки прибути і розміститися в Естонії.

    Тим часом Кіпр анулює «золоті паспорти» деяких росіян зі санкційного списку.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна паспорт українці Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти роздали 12 тисяч паспортів депортованим українцям