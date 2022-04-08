Окупанти роздали 12 тисяч паспортів депортованим українцям

РФ примусово роздає свої паспорти громадянам України, яких вивозить з окупованих територій нашої країни

Росіяни масово захоплюють і депортують до РФ жителів Маріуполя

Близько 12 тисяч українців «в екстреному порядку» прийняли до громадянства Росії, заявив заступник начальника Головного управління з питань міграції МВС РФ Олег Кадочников, повідомляє ТАСС.

За його словами, паспорти отримали вже близько 12 тисяч людей.

За даними відомства, деякі з примусовано вивезених українців перебувають у більш ніж 800 пунктах тимчасового розміщення, де проживають близько 25 тисяч осіб, в тому числі 10,5 тисяч дітей.

Станом на кінець березня росіяни насильно вивезли лише з Маріуполя від 20 до 30 тисяч людей.

Нагадаємо, що примусово вивезений маріуполець розповів, як Росія приймає переселенців.

Також відомо, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.

Як повідомили естонські компанії-перевізники, близько 25 тисяч українців, примусово переселених до Росії, змогли самотужки прибути і розміститися в Естонії.

Тим часом Кіпр анулює «золоті паспорти» деяких росіян зі санкційного списку.

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