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Лукашенко підкорюватиме Африку та Близький Схід з однією метою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лукашенко підкорюватиме Африку та Близький Схід з однією метою
Лукашенко раніше уже їздив до Зімбабве, і хоче повторити візит
фото з відкритих джерел

Лукашенко вирішив зробити ставку на відносини із Зімбабве та інші країни Африки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує здійснити низку поїздок до країн Африки та Близького Сходу. Про це стало відомо під час чергової наради Лукашенка з керівництвом уряду та адміністрації президента, пише Belta.

«Тема нашої розмови – міжнародні зустрічі, перемовини. Насамперед мої візити. Ви знаєте, що рік був напружений, особливо літньо-осінній період. І ми переносили низку візитів вже на пізніший період. Відверто кажучи, зимовий. Тому, загалом, певна скупченість присутня», – заявив на початку наради Лукашенко. У зв'язку з цим він згадав про розвиток співробітництва з країнами Африканського континенту, включаючи Екваторіальну Гвінею та Зімбабве.

«Окремі країни ми домовлялися відвідати. Я думаю, що на саміті з клімату, який відбудеться найближчим часом у Дубаї, зустрінуся з президентами окремих африканських держав і домовлюся з ними про переговори та за необхідності візити до африканських країн… Усі ви повинні розуміти, це далека дуга нашої співпраці, але це означає, що далекі країни. З деякими ми маємо добрі стосунки. Торгово-економічні зокрема. Це насамперед Зімбабве. І через Зімбабве – на інші сусідні держави», – пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на артилерійську базу озброєння у Гомелі отримав у подарунок гранатомет. За даними агентства, йдеться про модель РПГ-7 у комплекті з оптичним приладом ПГО-7В.

Як уточнює Belta, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7, виробництво якого було запущено у 1961 році, призначений для боротьби з танками, самохідними артилерійськими установками та іншою бронетехнікою. Також зброя використовується для ураження живої сили в укриттях та знищення малошвидкісних повітряних цілей.

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Теги: переговори Олександр Лукашенко президент Африка

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