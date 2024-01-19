Кремлівська агресія продовжує дорого обходитись росіянам

Чи працюють санкції проти Росії?

•1•

Експортні поставки нафти та нафтопродуктів з росії в грудні 2023 року зросли по відношенню до листопада на 500.000 барелів на добу до 7,8 мільйона барелів на добу, проте виторг від продажів скоротився на $1,4 мільярда через падіння цін на нафту та зростання дисконту на російський сорт Urals, йдеться у доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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Зростання закупівель російської нафти та нафтопродуктів у грудні показали зокрема Індія – на 200.000 барелів на добу, Латинська Америка – на 100.000 барелів на добу.

Проте постачання до Китаю скоротилося минулого місяця на 400.000 барелів на добу.

За інформацією МЕА, виробництво нафти в рф у грудні знизилося на 20.000 барелів на добу до листопада до 9,48 мільйона барелів на добу.

Агентство підрахувало, що видобуток рідких вуглеводнів у рф у 2023 році в середньому склав 10,96 мільйона барелів на добу, на 130.000 барелів на добу нижче за рівень 2022 року.

Цього року МЕА чекає на видобуток у рф на рівні 10,84 мільйона барелів на добу.

•2•

Росіяни в грудні купили долари та євро приблизно на $2 млрд.

Населення у грудні здійснило рекордні у 2023 р. нетто-покупки валюти на 179 млрд руб., повідомив Центробанк рф.

Трохи більше половини люди придбали на біржі (на 90,2 млрд. руб.), решту – через найбільші банки (на 88,8 млрд.).

Практично вся куплена валюта – долари та євро.

Значні суми, як і раніше, потрапляють на рахунки до іноземних банків: 95,2 млрд руб. у листопаді, або понад $1 млрд.

За листопад російські домогосподарства купили готівкову валюту на 53 млрд руб. і ще майже 30 млрд зняли з рахунків, а загальний обсяг цих операцій виявився максимальним із кризового березня 2022 р. (даних за грудень поки що немає).

•3•

У росії проблеми не тільки з літаками, а й з аеродромами.

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Літаки в росії почали системно котитися за межі злітно-посадкової смуги, а пілоти масово скаржаться на незадовільний стан льотного поля в аеропортах.

Масові скарги на посадкові смуги надходять від пілотів «Аерофлоту». У компанії зафіксовано зростання кількості повідомлень від пілотів про незадовільну підготовку аеродромів, що може призвести до викочування за межі льотного поля та пошкодження бортів.

За місяць чотири літаки викотилися зі смуг.

•4•

Постачання пелет з росії в 2023 році продовжили знижуватися.

Виробництво пелет (паливних гранул з відходів деревопереробки) та їх експорт із росії у 2023 році продовжили знижуватися на тлі введених санкцій ЄС.

Постачання пелет за кордон у 2023 році скоротилося на 47% рік до року до 950 000 т.

Виробництво пелет у росії минулого року скоротилося на 30% до рівня 2022 року до 1,86 млн т.

Виробництво та експорт пелетів почали знижуватися після введення санкцій ЄС влітку 2022 року.

Європа була основним експортним ринком для російської лісової галузі,у тому числі для виробників пелет.

•5•

«Застаріла технологія». Китай визнав неефективними гіперзвукові «чудо-ракети» путіна.

Китайські військові експерти дали низьку оцінку гіперзвуковим ракетам «Кинжал».

Ракети Х-47М2 «Кинжал» виявилися вразливими для розроблених у 1970-ті роки. американських систем Patriot, або вони, згідно з звітами українських та американських військових, просто не потрапляють у цілі, констатується у статті шанхайського військового журналу Ordnance Industry Science and Technology, публікації якого схвалюються на рівні Компартії та Національно-визвольної армії КНР.

В аналізі, опублікованому у провідному пекінському військово-науковому журналі Military Arms, «Кинжал» називається «фактично лише версією тактичної балістичної ракети наземного базування «Іскандер», що запускається з літака.

«Кинжал» є «швидким» проектом – відгалуженням від «Іскандера», він заснований на «застарілій технології 1980-х рр.», йдеться у шанхайському журналі.

•6•

Молдова на наступному тижні закупить першу партію LNG із США.

Наступного тижня Молдова планує придбати першу партію доставленого зі США LNG на терміналі в Олександруполісі в Греції, наголосив міністр енергетики республіки Віктор Парліков в ефірі телеканалу Jurnal TV.

«Ми закупимо LNG наступного тижня безпосередньо з корабля, який привозить газ із США, доки не можу сказати точну ціну, вона буде близько 300 эвро за 1 тис. куб. м. Ми отримаємо LNG через Грецію, використовуючи термінал LNG в Олександруполісі», – сказав міністр. LNG доставлять кораблем до термінала зрідженого нафтового газу в грецькому Олександруполісі.

•7•

Уряд Естонії шукає можливість обмежити право голосу на місцевих виборах громадянам росії та білорусі, що проживають у країні, повідомила прем'єр.

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За її словами, Мін'юст проаналізує ситуацію та представить варіант, як це зробити шляхом зміни конституції.

•8•

Країни Балтії пропонують включити зерно з росії до пакету санкцій ЄС.

Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій ЄС.

•9•

У Латвії почалось видворення російських громадян.

У Латвії розпочався процес видворення 985 громадян рф, які не виконали вимоги закону про імміграцію, не склавши іспит на знання державної мови та не подавши заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання, повідомляє LSM.

Зазначають, що цим людям надіслані листи з проханням виїхати з країни протягом двох тижнів або врегулювати свій правовий статус у Латвії.

•10•

На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який відбудеться у лютому у катарській Досі, не буде спортсменів із рф.