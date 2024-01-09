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«Санкції світу працюють». Зеленський розповів, як посили обмеження для РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Санкції світу працюють». Зеленський розповів, як посили обмеження для РФ
За словами Зеленського, аби санкції повністю діяли на РФ мають бути перекриті й схеми їхнього обходу
фото: скріншот з відео

Зеленський заявив, що потрібні нові дії проти тих, хто продовжує допомагати Росії обходити санкції

 

Президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим командуванням щодо посилення ППО України. Також Зеленський обговорив з партнерами посилення санкцій проти РФ. Про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні.

«Окремо й детально проаналізували роботу наших Повітряних сил, усіх наших захисників неба. Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдаватися», – розповів Зеленський.

За словами глави держави, Україна продовжує працювати з усіма партнерами у питанні щодо посилення ППО. Водночас не припиняються роботи щодо того, щоб посилити санкційний тиск на Росію.

«Санкції світу, безумовно, працюють. І працюють непогано. Є чіткі свідчення гальмування російської «оборонки». Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій», – сказав президент.

Очільник України зауважив, що потрібні нові дії проти тих, хто продовжує допомагати Росії обходити санкції.

«Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково», – підкреслив він.

Як повідомлялося, Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». 

Нагадаємо, Люксембурзький ABH Holdings, який володіє «Альфа-банком», вирішив стягнути з України один мільярд доларів за націоналізацію Sense Bank (колишній «Альфа-банк Україна»)

До слова, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

Теги: санкції росія системи ППО Володимир Зеленський президент

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