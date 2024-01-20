Ціна на нафту, як один із факторів війни
Одне з ключових питань – це ціна на нафту через два роки
Яка ціна на нафту буде у 2026 році? Насправді питання далеко не пусте.
Здатність РФ вести агресивну війну визначається, зокрема, і тими 300 млрд дол, які вона отримала за нафту і газ у 2022-2023 роках.
Завдяки колишньому міністру фінансів Кудріну, Росія отримала дворівневу систему резервних фондів: Фонд національного добробуту (ФНБ) і Резервний фонд.
Останній спорожнів унаслідок санкцій 2014-2015 років і його залишки злили у ФНБ.
На початок повномасштабної війни у ФНБ залишалося понад 10 трлн руб ліквідних активів.
У квітні 2022 року я прогнозував, що коштів ФНБ вистачить росіянам для компенсації структурних дефіцитів приблизно на три роки.
Мій прогноз, найімовірніше, справдиться.
У чому полягає суть операцій ФНБ?
Він здійснює інвестиції в проєкти розвитку (неліквідна частина) і компенсує дефіцит бюджету (за рахунок ліквідної частини).
Оперує він юанями, останні євро було продано буквально днями.
Але до чого тут нафта?
Є так зване бюджетне правило.
Згідно з ним, визначається ціна нафти, наприклад, 40 дол за бар.
Є формула нафтогазових доходів, відповідно до якої розраховується величина коштів від продажу вуглеводнів, яку можна включити в доходи бюджету і направити на покриття дефіциту.
У формулі використовується також базова ціна на нафту (наприклад, 40 дол) і плановий розмір бюджетного дефіциту.
Якщо в реальності нафтогазових доходів більше, ніж розраховано за формулою – вони йдуть на поповнення ФНБ.
Якщо менше – кошти з ФНБ йдуть на покриття дефіциту бюджету.
Технічно – це відбувається таким чином: ФНБ або продає свою валюту і передає рублі Мінфіну, або поповнює валютою свої резерви.
На кінець 2023 року ліквідна частина ФНБ склала 5 трлн руб (майже 56 млрд дол).
У 2023 році ФНБ витратив 1 трлн руб на інвестиції і 2.9 трлн руб на покриття дефіциту бюджету.
У 2024 році з ФНБ планують вилучити 1.3 трлн руб на покриття дефіциту і 1 трлн руб на інвестиції.
Наприкінці року залишиться 2,7 трлн руб.
Просідання нафти на 30 дол за бар може знизити ліквідну частину додатково на 2 трлн руб, тобто фактично до нуля.
Але навіть якщо нафта не впаде так сильно, у 2025 році доведеться витрачати знову 1 трлн на інвестиції і 1,5 трлн на бюджетний дефіцит.
І тоді ФНБ обнулиться практично повністю.
Але якщо нафта зросте до рівня 100 дол за бар, ФНБ буде поповнюватися на 2-2,5 трлн руб щорічно.
Тож одне з ключових питань – це ціна на нафту через два роки.
Залежно від того, якою вона буде, залежить той факт, чи буде у РФ страховка для покриття бюджетного дефіциту чи ні.
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