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Соратник Путіна змирився з існуванням держави Україна та вступом її до НАТО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Соратник Путіна змирився з існуванням держави Україна та вступом її до НАТО
Дмитро Медведєв неодноразово погрожував не лише Україні, а і всьому світу
фото з відкритих джерел

Медведєв лякає постійною загрозою війни, навіть попри вступ України до НАТО

Соратник російського диктатора Володимира Путіна, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв визнав, що Україна – самостійна держава і Росії більше ніколи не вдасться поставити на її чолі свого намісника. Про це свідчить його допис у Telegram.

При цьому Медведєв лякає Україну постійними війнами.

«Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом відновлення військових дій. Пізно. Хоч би хто стояв біля керма ракового новоутворення під ім'ям Україна, це не додасть легітимності його правлінню та правовій спроможності самій «країні». А ймовірність нової сутички буде зберігатися невизначено довго. Практично завжди. Більше того, існує стовідсоткова ймовірність нового конфлікту, хоч би які папірці про безпеку підписував Захід із маріонетковим київським режимом», – написав він.

Медведєв не виключає, що Україна вступить до НАТО. І навіть попри це, за його словами, Росія буде воювати з Україною «і за десять, і за п'ятдесят років».

Соратник Путіна змирився з існуванням держави Україна та вступом її до НАТО фото 1

До слова, нещодавно Медведєв дозволив собі обурливі висловлювання на адресу Франції після її реакції на обстріл Білгорода. Усі подробиці щодо цього французькому послу в Україні Гаелю Вейсьєру розповів у відкритому листі Надзвичайний і Повноважний Посланник Сергій Борщевський.

Теги: росія НАТО війна Дмитро Медведєв Україна

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