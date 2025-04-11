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Зеленський вшанував памʼять загиблих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський вшанував памʼять загиблих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу
Зеленський: Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський і начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оглянули місце удару

Президент України Володимир Зеленський відвідав Кривий Ріг та вшанував загиблих від удару РФ. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних ресурсах президента.

Зеленський зауважив, що 4 квітня російська балістична ракета вдарила «просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, просто по вулиці» й забрала життя 19 людей, девʼятеро з яких – діти. Під час рятувальної операції, яка розпочалася одразу після ракетного обстрілу, РФ завдала дронового удару по житлових будинках та інфраструктурі. Унаслідок цього загинула одна людина та ще п'ятеро були поранені.

«Кривий Ріг. Звичайний міський район. Навколо житлові будинки, тільки цивільна забудова. Вшанував памʼять загиблих людей. Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор», – йдеться у дописі очільника держави.

Так, Володимир Зеленський і начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оглянули місце удару. 

У місті пошкоджено 60 багатоквартирних і 23 приватних будинки, три освітні заклади.

Нагадаємо, у Кривому Розі після ракетної атаки кількість відомо про 20 загиблих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік. 

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

До слова, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

Як відомо, 7 квітня на дитячому майданчику священники відслужили панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки.

Раніше Сполучені Штати заявили, що не допустять ведення нечесних переговорів про завершення війни в Україні чи порушення домовленостей щодо перемир’я.

У своєму виступі посол США при ООН Дороті Ші висловила співчуття родинам загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, зазначивши, що атака була здійснена за допомогою балістичної ракети з касетною бойовою частиною.

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Теги: росія Кривий Ріг Володимир Зеленський ракета

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