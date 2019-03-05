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    Думки вголос

    66 років тому помер один з найбільших вбивць в історії людства

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    66 років тому помер один з найбільших вбивць в історії людства

    Список злодіянь Сталіна величезний. Всі їх дуже важко навіть перелічити

    Мовою оригіналу

    С праздником!

    66 лет назад сдох один из самых жестоких и отвратительных массовых убийц в мировой истории. Джек Потрошитель и Чикатило по сравнению со Сталиным - жалкие дилетанты. На его совести миллионы жертв, замученных самыми изощренными садистскими способами. Как и полагается маньякам, Сталин был однозначно не в себе и убивал не только своих реальных и потенциальных врагов, но преданнейших сторонников, близких родственников и искренних друзей.

    Роль Сталина в терроре была огромна. Недаром массовые политические репрессии, казни, высылки прекратились вместе с его смертью. Безусловно, сталинский террор был наследником ленинского, но Сталин придал ему неслыханный масштаб и иррациональность даже с точки зрения интересов режима.

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    Сталин ответственен за чудовищные первоначальные поражения и гекатомбы жертв войны, названной им Великой отечественной; за сознательное уничтожения очагов европейской цивилизации на просторах бывшей российской империи и создание там жестокой восточной деспотии; за многолетнее рабство народов стран «социалистического лагеря» и «республик» СССР.

    Список его злодеяний огромен. Все их здесь не перечислить. Но самое страшное, что и через 66 лет после смерти Сталина у власти в России стоит его уменьшенная копия, маленький Сталиненыш, не способный тягаться со своим предшественником числом жертв, но равный ему по жестокости, злобности, ненависти к свободе, культуре, демократии, человеческим правам и достоинству. И это тоже, в какой-то мере, «заслуга» Сталина, срезавшего тонкий слой европейской элиты и выдвинувшего не ее место подонков общества, которые и много лет спустя после его смерти продолжают господствовать в стране.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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