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    Думки вголос

    «Цап-царап» – головний принцип російської державної політики

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    «Цап-царап» – головний принцип російської державної політики

    Звичка – друга натура

    Мовою оригіналу

    Он машинально!

    Сотрудник российского консульства в Страсбурге задержан за кражу велосипедов. Что тут скажешь, привычка – вторая натура. Они привыкли воровать все, что плохо лежит. Пройти мимо чего-то ценного, но плохо охраняемого, и не украсть? Такого путинский человек не может себе позволить не только дома, но и заграницей.

    Шура Балаганов, когда его поймали «на кармане» кричал: «Я машинально!». Действительно, зачем ему нужен был кошелек с парой мятых рублей, когда Остап дал ему только что пятьдесят тысяч. Просто привычка взяла свое и Шура не смог удержаться от искушения.

    Так и МИДовцы, занимающиеся многомиллионной кокаиновой контрабандой (вспомните историю соответствующих чемоданов в посольстве), не смогли удержаться, чтобы не украсть несколько велосипедов.

    Говорят, один велик подороже – по персональному заказу Марии Захаровой. В последние годы она все время пьяна в хлам. За руль садиться боится. Вот и понадобился ей французский электровелосипед. Ну не на свои же кровные покупать, когда можно, как в этой среде принято, просто украсть у лохов-европейцев.

    «Цап-царап» – главный принцип государственной политики, как указал сам РосПахан.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія дипломатія велосипед
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