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    У Франції водія російського дипломата підозрюють у крадіжці велосипедів на 100 тис. євро

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    У Франції оголосили в розшук співробітника російського консульства: його підозрюють у крадіжці десятків велосипедів - У Франції водія російського дипломата підозрюють у крадіжці велосипедів на 100 тис. євро
    У Франції оголосили в розшук співробітника російського консульства: його підозрюють у крадіжці десятків велосипедів

    40-річний громадянин Росії без дипломатичної недорканності викрав близько 300 велосипедів та електровелосипедів

    Французька поліція підозрює водія російського консульства у крадіжці десятків високоякісних велосипедів під час роботи. Правоохоронці видали ордер на арешт чоловіка.

    Про це пише Euractiv.

    Так, справа бере свій початок з лютого 2021 року. Тоді у колишнього заступника мера Страсбурга Алена Фонтанеля вкрали дорогий електричний велосипед недалеко від дипломатичного кварталу міста.

    Через кілька днів Фонтанель побачив свій велосипед разом з двома іншими велосипедами тієї ж марки на сайті оголошень – його намагалися продати. Чоловік подав скаргу в поліцію, яка зв'язалася з продавцем. Зустріч призначили біля дверей російського консульства.

    Продавець пред'явив підроблену квитанцію про покупку з печаткою російського консульства. Фонтанель ідентифікував свій велосипед за серійним номером.

    Поліція взяла зловмисника під варту і конфіскувала інші велосипеди. Пізніше правоохоронці виявили, що з січня 2020 року на тому ж сайті було розміщено близько 300 рекламних оголошень про продаж велосипедів. Їхня загальна вартість становить приблизно 100 тисяч євро.

    Підозрюваним є 40-річний громадянин Росії без дипломатичної недорканності. Його допитали у цій справі 14 лютого та відпустили, оскільки розслідування ще тривало.

    Поліція відпустила чоловіка під підписку, а коли викликала на допит — його вже не було у Франції. Консул повідомив, що його водій повернувся до Росії за станом здоров'я.

    Правоохоронці отримали дозвіл на обшук, а самого підозрюваного після цього оголосили в розшук.

    Своєю чергою в консульстві РФ заявили, що не будуть ніяк коментувати справу з міркувань захисту персональних даних.

    Теги: поліція чоловік велосипед
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