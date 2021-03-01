Оголошено всіх переможців премії «Золотий глобус» (список)
Престижна американська кінопремія вручалась в онлайн-форматі
28 лютого у США відбулося вручення кінопремії «Золотий глобус». Трансляцію церемонії вручення нагороди вів NBC.
Церемонія нагородження велася в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. Номінанти були представлені дистанційно і включалися зі своїх будинків.
Переможців обирали у 25 номінаціях.
Переможці 78 кінопремії «Золотий глобус»
Краща драма
- «Земля кочівників»
Краща комедія або мюзикл
- «Борат 2»
Кращий актор в драматичному фільмі
- Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу»)
Краща актриса в драматичному фільмі
- Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)
Кращий режисер
- Хлоя Чжао («Земля кочівників»)
Кращий сценарій
- Аарон Соркін («Суд над чиказькою сімкою»)
Кращий актор в комедії або мюзиклі
- Саша Барон Коен («Борат 2»)
Краща актриса в комедії або мюзиклі
- Розамунд Пайк («Аферистка»)
Краща чоловіча роль другого плану
- Деніел Калуя («Юда і чорний месія»)
Краща жіноча роль другого плану
- Джоді Фостер («Мавританця»)
Кращий анімаційний фільм
- «Душа»
Кращий драматичний серіал
- «Корона»
Кращий комедійний серіал
- «Шиттс-Крик»
Кращий міні-серіал або телефільм
- «Хід королеви»
Кращий актор в драматичному серіалі
- Джош Про'Коннор («Корона»)
Краща актриса в драматичному серіалі
- Емма Корін («Корона»)
Кращий актор в комедійному серіалі
- Джейсон Судейкіс («Тед Ласо»)
Краща актриса в комедійному серіалі
- Кетрін о'хара («Шиттс-Крик»)
Краща актриса в міні-серіалі
- Аня Тейлор-Джой («Хід королеви»)
Кращий актор в телефільмі або міні-серіалі
- Марк Руффало («Я знаю, що це правда»)
Краща чоловіча роль другого плану в серіалі
- Джон Бойега («Голос змін»)
Краща жіноча роль другого плану в серіалі
- Джилліан Андерсон («Корона»)
Також нагадаємо, що дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021». Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.