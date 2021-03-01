Оголошено всіх переможців премії «Золотий глобус» (список)

Престижна американська кінопремія вручалась в онлайн-форматі

28 лютого у США відбулося вручення кінопремії «Золотий глобус». Трансляцію церемонії вручення нагороди вів NBC.

Церемонія нагородження велася в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. Номінанти були представлені дистанційно і включалися зі своїх будинків.

Переможців обирали у 25 номінаціях.

Переможці 78 кінопремії «Золотий глобус»

Краща драма

«Земля кочівників»

Краща комедія або мюзикл

«Борат 2»

Кращий актор в драматичному фільмі

Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу»)

Краща актриса в драматичному фільмі

Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)

Кращий режисер

Хлоя Чжао («Земля кочівників»)

Кращий сценарій

Аарон Соркін («Суд над чиказькою сімкою»)

Кращий актор в комедії або мюзиклі

Саша Барон Коен («Борат 2»)

Краща актриса в комедії або мюзиклі

Розамунд Пайк («Аферистка»)

Краща чоловіча роль другого плану

Деніел Калуя («Юда і чорний месія»)

Краща жіноча роль другого плану

Джоді Фостер («Мавританця»)

Кращий анімаційний фільм

«Душа»

Кращий драматичний серіал

«Корона»

Кращий комедійний серіал

«Шиттс-Крик»

Кращий міні-серіал або телефільм

«Хід королеви»

Кращий актор в драматичному серіалі

Джош Про'Коннор («Корона»)

Краща актриса в драматичному серіалі

Емма Корін («Корона»)

Кращий актор в комедійному серіалі

Джейсон Судейкіс («Тед Ласо»)

Краща актриса в комедійному серіалі

Кетрін о'хара («Шиттс-Крик»)

Краща актриса в міні-серіалі

Аня Тейлор-Джой («Хід королеви»)

Кращий актор в телефільмі або міні-серіалі

Марк Руффало («Я знаю, що це правда»)

Краща чоловіча роль другого плану в серіалі

Джон Бойега («Голос змін»)

Краща жіноча роль другого плану в серіалі

Джилліан Андерсон («Корона»)

Також нагадаємо, що дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021». Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

«Золотий глобус» – американська кінопремія, присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження «Золотого глобусу» розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди «Оскара». За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Зараз «Золотий глобус» – одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.