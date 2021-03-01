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    Оголошено всіх переможців премії «Золотий глобус» (список)

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    Цьогоріч&nbsp;вручення кінопремії &laquo;Золотий глобус&raquo; відбулося в онлайн-форматі - Оголошено всіх переможців премії «Золотий глобус» (список)
    Цьогоріч вручення кінопремії «Золотий глобус» відбулося в онлайн-форматі
    Фото: dailysabah.com

    Престижна американська кінопремія вручалась в онлайн-форматі

    28 лютого у США відбулося вручення кінопремії «Золотий глобус». Трансляцію церемонії вручення нагороди вів NBC.

    Церемонія нагородження велася в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. Номінанти були представлені дистанційно і включалися зі своїх будинків.

    Переможців обирали у 25 номінаціях.

    Переможці 78 кінопремії «Золотий глобус»

    Краща драма

    • «Земля кочівників»

    Краща комедія або мюзикл

    • «Борат 2»

    Кращий актор в драматичному фільмі

    • Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу»)

    Краща актриса в драматичному фільмі

    • Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)

    Кращий режисер

    • Хлоя Чжао («Земля кочівників»)

    Кращий сценарій

    • Аарон Соркін («Суд над чиказькою сімкою»)

    Кращий актор в комедії або мюзиклі

    • Саша Барон Коен («Борат 2»)

    Краща актриса в комедії або мюзиклі

    • Розамунд Пайк («Аферистка»)

    Краща чоловіча роль другого плану

    • Деніел Калуя («Юда і чорний месія»)

    Краща жіноча роль другого плану

    • Джоді Фостер («Мавританця»)

    Кращий анімаційний фільм

    • «Душа»

    Кращий драматичний серіал

    • «Корона»

    Кращий комедійний серіал

    • «Шиттс-Крик»

    Кращий міні-серіал або телефільм

    • «Хід королеви»

    Кращий актор в драматичному серіалі

    • Джош Про'Коннор («Корона»)

    Краща актриса в драматичному серіалі

    • Емма Корін («Корона»)

    Кращий актор в комедійному серіалі

    • Джейсон Судейкіс («Тед Ласо»)

    Краща актриса в комедійному серіалі

    • Кетрін о'хара («Шиттс-Крик»)

    Краща актриса в міні-серіалі

    • Аня Тейлор-Джой («Хід королеви»)

    Кращий актор в телефільмі або міні-серіалі

    • Марк Руффало («Я знаю, що це правда»)

    Краща чоловіча роль другого плану в серіалі

    • Джон Бойега («Голос змін»)

    Краща жіноча роль другого плану в серіалі

    • Джилліан Андерсон («Корона»)

    Також нагадаємо, що дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021». Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    «Золотий глобус» – американська кінопремія, присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження «Золотого глобусу» розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди «Оскара». За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду. Зараз «Золотий глобус» – одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.
    Теги: США кіно актор премія
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