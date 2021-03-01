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    Серіал «Хід королеви» отримав «Золотий глобус»

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    Головну роль у серіалі &laquo;Хід королеви&raquo; зіграла акторка Аня Тейлор-Джой - Серіал «Хід королеви» отримав «Золотий глобус»

    Головну роль у серіалі «Хід королеви» зіграла акторка Аня Тейлор-Джой

    Фото: Netflix

    Виконавиця головної ролі в серіалі завоювала нагороду за кращу жіночу роль в даному жанрі

    Серіал «Хід королеви» був визнаний кращим коротким серіалом за версією «Золотого глобуса».

    Трансляцію 78 церемонії вручення нагороди введе NBC.

    Виконавиця головної ролі в серіалі Аня Тейлор-Джой завоювала нагороду за кращу жіночу роль в даному жанрі.

    У категорії «Міні-серіали» за перемогу також боролися «Нормальні люди», «Відіграти назад», «Голос змін» і «Неортодоксальна».

    Нагадаємо, фільм «Борат 2» режисера Джейсона Уолінера отримав «Золотий глобус» у категорії «Краща комедія/мюзикл». Саша Барон Коен, який зіграв у картині головну роль, також завоював «Золотий глобус» за «Кращу комедійну роль».

    Раніше Актор Чедвік Боузман був посмертно удостоєний нагороди «Золотий глобус» у категорії «Кращий драматичний актор» за роль у фільмі «Ма Рейні: Мати блюзу».

    Нагороду артиста, який виконав головну роль у фільмі «Чорна пантера» вручили його вдові.

    Також нагадаємо, що дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021». Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    «Золотий глобус» – американська кінопремія, присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Присудження «Золотого глобусу» розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди «Оскара». За традицією нагородження відбувається після голосування за участю 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

    Зараз «Золотий глобус» – одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.

    Теги: США кіно актор премія
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