Путін замінив керівника Росстата - російській економіці намалювали рекордне зростання

Трагедія повторюється у вигляді фарсу

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Стоило Путину заменить начальника Росстата и сразу экономика стала расти :).

Прошлый руководитель службы государственной статистики не догонял, что нужно начальству, расстраивал Путина плохими цифрами. А новый - шустряк, сразу порадовал хозяина «рекордным экономическим ростом». Теперь премию получит.

Надо признать, что путинский метод воспитания статистиков гораздо гуманнее сталинского. Сталин в свое время просто уничтожал начальников статистических служб, пока те не догадались рисовать нужные ему триумфальные цифры.

При Путине непонятливых статистиков снимают с руководящих должностей. Трагедия повторяется в виде фарса.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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