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    Думки вголос

    Путін замінив керівника Росстата - російській економіці намалювали рекордне зростання

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Путін замінив керівника Росстата - російській економіці намалювали рекордне зростання

    Трагедія повторюється у вигляді фарсу

    Мовою оригіналу

    Стоило Путину заменить начальника Росстата и сразу экономика стала расти .

    Прошлый руководитель службы государственной статистики не догонял, что нужно начальству, расстраивал Путина плохими цифрами. А новый - шустряк, сразу порадовал хозяина «рекордным экономическим ростом». Теперь премию получит.

    Надо признать, что путинский метод воспитания статистиков гораздо гуманнее сталинского. Сталин в свое время просто уничтожал начальников статистических служб, пока те не догадались рисовать нужные ему триумфальные цифры.

    При Путине непонятливых статистиков снимают с руководящих должностей. Трагедия повторяется в виде фарса.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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