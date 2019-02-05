Путін замінив керівника Росстата - російській економіці намалювали рекордне зростання
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Трагедія повторюється у вигляді фарсу
Мовою оригіналу
Стоило Путину заменить начальника Росстата и сразу экономика стала расти .
Прошлый руководитель службы государственной статистики не догонял, что нужно начальству, расстраивал Путина плохими цифрами. А новый - шустряк, сразу порадовал хозяина «рекордным экономическим ростом». Теперь премию получит.
Надо признать, что путинский метод воспитания статистиков гораздо гуманнее сталинского. Сталин в свое время просто уничтожал начальников статистических служб, пока те не догадались рисовать нужные ему триумфальные цифры.
При Путине непонятливых статистиков снимают с руководящих должностей. Трагедия повторяется в виде фарса.
Джерело: блог Ігора Ейдмана