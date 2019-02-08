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    Думки вголос

    Репресії в Росії: боротьба з тероризмом чи монополія на терор?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    <p>Журналістка Світлана Прокоп'єва</p> - Репресії в Росії: боротьба з тероризмом чи монополія на терор?

    Журналістка Світлана Прокоп'єва

    Монополія на терор - основа всіх злочинних авторитарних режимів

    Мовою оригіналу

    Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву пытаются посадить «за оправдание терроризма». В эфире «Эха Москвы» она посмела сказать, что государство своей репрессивной политикой «само воспитывает» новое поколение потенциальных террористов, типа парня, взорвавшего себя в дверях здания ФСБ в Архангельске.

    Удивительно, государственные СМИ создали буквально культ террористов, бесчинствующих в Донбассе (Моторола, Гиви, Захарченко практически канонизированы), но в оправдании терроризма виноваты почему-то не Эрнст с Добродеевым и не Киселев с Соловьевым, а скромная псковская журналистка.

    Российские власти пытаются продать себя «городу и миру» в качестве непримиримых борцов с терроризмом. В действительности они борются не с террором, а за монополию на террор, за свое эксклюзивное право беспрепятственно убивать. Российские спецслужбы, по сути, - узаконенные террористические организации, убивающие не только в России, но и за рубежом, неоднократно пойманные на этом за руку. Понятно, что для Кремля террористы, работающие на него, - герои. А те, кто пытается им сопротивляться (как тот несчастный архангельский парень) – страшные преступники, одно сомнение в вине которых заслуживает сурового наказания.

    Монополия на террор – основа всех преступных авторитарных режимов. Однако в истории всегда находились люди, смевшие ее нарушить. Например, антифашист, столяр Георг Эльзер пытался в 1939 году взорвать Гитлера, а заодно и Геринга с Геббельсом. К сожалению, этот террористический акт своей цели не достиг. Гитлер ушел за несколько минут до взрыва. Если бы не эта трагическая случайность, Эльзеру, возможно, удалось бы спасти миллионы будущих жертв войны и Холокоста.

    Нацисты тоже, наверное, сажали людей в тюрьму за «оправдание террориста Эльзера». Однако сейчас он в свободной Германии – национальный герой.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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