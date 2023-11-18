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У Білгородській області згорів військовий госпіталь (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Білгородській області згорів військовий госпіталь (відео)
Причиною пожежі нібито стало коротке замикання
фото: скріншот з відео

Пожежа спалахнула у місті Валуйки

У суботу, 18 листопада, у Росії спалахнула сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Білгородській області згорів військовий госпіталь.

Зазначається, що пожежа спалахнула у місті Валуйки, яке розташоване за 15 км від кордону з Україною.

ЗМІ заявляють, що причиною пожежі нібито стало коротке замикання в проводці. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії 18 листопада жінка намагалася підпалити військкомат.

У четвер, 16 листопада, ввечері у Волгограді (Росія) на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ» стався вибух.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 листопада сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ. 

Теги: пожежа росія госпіталь відео

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