У Білгородській області згорів військовий госпіталь (відео)
Пожежа спалахнула у місті Валуйки
У суботу, 18 листопада, у Росії спалахнула сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У Білгородській області згорів військовий госпіталь.
Зазначається, що пожежа спалахнула у місті Валуйки, яке розташоване за 15 км від кордону з Україною.
ЗМІ заявляють, що причиною пожежі нібито стало коротке замикання в проводці. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, у Калінінградській області Росії 18 листопада жінка намагалася підпалити військкомат.
У четвер, 16 листопада, ввечері у Волгограді (Росія) на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ» стався вибух.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 листопада сталася масштабна пожежа на території військової частини під Волгоградом у РФ.
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