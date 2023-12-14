На Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон окупанта, який заблукав

Військові РФ виходили на бойові позиції лише в темну пору доби, тому особовий склад на місцевості не орієнтувався

Бійці Нацгвардії бригади оперативного призначення «Спартан» на Запорізькому напрямку взяли у полон військового РФ, який заблукав та вийшов на позиції Сил оборони України. Про це повідомила Національна гвардія України.

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Як з’ясувалося, військовослужбовець РФ 1984 року народження був мобілізований лише місяць тому та проходив службу у складі 70-го мотострілецького полку, що базується у Чеченській республіці.

Зі слів військовополоненого, у ніч на 2 грудня у складі групи загарбників (близько 13 осіб) він перемістився до лісосмуги. Там їх розмістили в підземних норах по 2-4 особи, із місця розташування виводили лише на добові чергування.

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Виходили на бойові позиції військові РФ винятково в темну пору доби з провідником, тобто особовий склад на місцевості не орієнтувався. Полонений розповів, що чергові зміни на позиції були озброєні лише автоматами та ручними гранатами, а зв’язок забезпечувався дешевою радіостанцією китайського виробництва.

Нагадаємо, на початку грудня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.

Згодом Збройні сили ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку