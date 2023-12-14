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На Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон окупанта, який заблукав

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Запорізькому напрямку ЗСУ взяли в полон окупанта, який заблукав
Військовослужбовець був мобілізований лише місяць тому
фото: Нацгвардія

Військові РФ виходили на бойові позиції лише в темну пору доби, тому особовий склад на місцевості не орієнтувався

Бійці Нацгвардії бригади оперативного призначення «Спартан» на Запорізькому напрямку взяли у полон військового РФ, який заблукав та вийшов на позиції Сил оборони України. Про це повідомила Національна гвардія України.

Як з’ясувалося, військовослужбовець РФ 1984 року народження був мобілізований лише місяць тому та проходив службу у складі 70-го мотострілецького полку, що базується у Чеченській республіці.

Зі слів військовополоненого, у ніч на 2 грудня у складі групи загарбників (близько 13 осіб) він перемістився до лісосмуги. Там їх розмістили в підземних норах по 2-4 особи, із місця розташування виводили лише на добові чергування.

Виходили на бойові позиції військові РФ винятково в темну пору доби з провідником, тобто особовий склад на місцевості не орієнтувався. Полонений розповів, що чергові зміни на позиції були озброєні лише автоматами та ручними гранатами, а зв’язок забезпечувався дешевою радіостанцією китайського виробництва.

Нагадаємо, на початку грудня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попередив, що найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.

Згодом Збройні сили ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку

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Теги: росія війна полон військові росіяни

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