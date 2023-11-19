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Росія посилює контроль над інтернетом напередодні виборів 2024 – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія посилює контроль над інтернетом напередодні виборів 2024 – ISW
Російська влада готує інформаційний простір до виборів
фото з відкритих джерел

РФ заборонила публікувати агітаційні матеріали президента на заборонених сайтах

Уряд Росії посилює контроль над російським інформаційним простором, ймовірно, готуючись до президентських виборів 2024 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що голова уряду РФ Михайло Мишустін 17 листопада підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи відвідувати заборонені у Росії сайти.

Раніше 17 жовтня Держдума Росії ухвалила законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом.

«Постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року», – зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна. 

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Теги: вибори в Росії росія

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