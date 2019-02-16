Стає зрозумілою стратегія Кремля на президентських виборах в Україні

Президент РФ Володимир Путін

Російська влада намагатиметься зробити все, щоб Україна вийшла з виборчого процесу розколотою і позбавленою міжнародної підтримки

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Становится понятна стратегия Кремля на выборах в Украине. Это не поддержка какого-то одного удобного кандидата, но попытка дискредитировать, а лучше вообще сорвать выборы. Путину в принципе сейчас не нужен легитимный президент в Украине. Ему необходимо ввергнуть страну в хаос, дискредитировать украинскую демократию перед западными партнерами.

Российская пропаганда давно твердит, что Украина - несостоявшееся государство. Все свои ресурсы Кремль бросит на то, чтобы на ближайших выборах подтвердить этот тезис.

Путину нужны массовые беспорядки и столкновения в ходе выборов, вызванные обвинениями в давлении на избирателей и фальсификациях. А еще лучше - отмена президентских выборов или их второго тура. Доверие к украинским властям со стороны Запада было бы таким образом серьезно подорвано, не говоря уже о расколе в самом украинском обществе. Кремль будет пытаться сделать всё, чтобы Украина вышла из избирательного процесса расколотой и лишенной международной поддержки. В этом случае ее легко будет сожрать. Надеюсь (практически уверен), что этот план реализовать не удастся. Но понимать его надо, предупрежден - значит вооружен.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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