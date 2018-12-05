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    Думки вголос

    У путінських пропагандистів існують дві версії війни проти України

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    У путінських пропагандистів існують дві версії війни проти України

    Російська пропаганда для «розумних»

    Мовою оригіналу

    У путинского агитпропа существуют две пропагандистские версии войны против Украины: для безусловно тупых и для условно «умных». Первая рассчитана на массового российского телезрителя, вторая – на западную публику и интеллигенцию внутри страны. Массовая версия тривиальна: во всем виновата «бандеровская хунта», а «настамнет». Элитный вариант посложнее: обе стороны виноваты в «гражданской войне» в Украине и в «конфликте» между Украиной и Россией. Эта версия распространяется как бы независимыми СМИ и спикерами; охотно покупается российской «либеральной» публикой и западными путинферштеерами. Она проникает даже в официальные заявления властей европейских стран. Именно так трактуется и пиратский захват украинских моряков в Керченском проливе, и ответное введение военного положения в ряде регионов Украины, и запрет россиянам на поездки в эту страну.

    Подлость конечно неслыханная. Грабителей приравнивают к хозяину подожженного и ограбленного дома, пытающемуся дать им отпор. Жертву осуждают за попытки сопротивляться грубому насилию. Все это рассчитано на то, чтобы потребитель такой пропаганды (прежде всего западный) сделал вывод: «все виноваты», а значит не виноват никто.

    Подлейшая и коварнейшая ложь. Умел бы, нарисовал бы такую карикатуру. Бабочка (Украина), пытаясь вырваться из паутины, чтобы спастись от нависшего над ней прожорливого паука (Кремль), машет крыльями, делая естественные в этой ситуации резкие, иногда неловкие движения. А окружающие премудрые насекомые (российские и европейские «либералы») говорят, что ей следовало бы сохранять спокойствие и быть сдержанней, что она разделяет с пауком ответственность за конфликт и виновата в порче его паутины.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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