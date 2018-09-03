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    Думки вголос

    У російську історію Путін увійде, як той, хто спалював дітей з вогнеметів

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    У російську історію Путін увійде, як той, хто спалював дітей з вогнеметів

    Путін спокійно переступив через гору дитячих трупів і використовував цю трагедію в корисливих цілях

    Мовою оригіналу

    14 лет назад Путин отдал приказ штурмовать переполненную учениками школу с помощью огнеметов и танков. В российскую историю он так и войдет, как детоубийца, сжигавший детей из огнеметов.

    Если даже предположить невозможное, что Путин не понимал последствий своих действий, после того, как в результате штурма погибли почти две сотни детей, он должен был, как минимум, уйти в отставку, а скорее, просто пустить себе пулю в лоб. Но он спокойно перешагнул через гору детских трупов и использовал эту трагедию в корыстных целях — под шумок отменил выборы губернаторов и т.д.

    Тогда ему все сошло с рук. Детоубийцу даже не выгнали из большой восьмерки. Именно поэтому в последующем стала возможна серия новых путинских преступлений против человечности: от сбитого малазийского Боинга до Иловайской бойни...

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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