Під час протестів у Білорусі вчора затримали 91 людину
Всього вчора протестні акції відбулися у 18 населених пунктах Білорусі
У Білорусі 5 вересня під час акцій протесту затримали 91 людину за «порушення законодавства про масові заходи».
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МВС Білорусі.
До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих були поміщені 34 людини.
Також зазначається, що всього вчора протестні акції відбулися у 18 населених пунктах, загальна кількість учасників у них становила приблизно чотири тисячі осіб.
Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.
Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.
Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.
Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.