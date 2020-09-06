Під час протестів у Білорусі вчора затримали 91 людину



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Під час акцій протесту затримали 91 людину за «порушення законодавства про масові заходи»

Всього вчора протестні акції відбулися у 18 населених пунктах Білорусі

У Білорусі 5 вересня під час акцій протесту затримали 91 людину за «порушення законодавства про масові заходи».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МВС Білорусі.

До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих були поміщені 34 людини.

Також зазначається, що всього вчора протестні акції відбулися у 18 населених пунктах, загальна кількість учасників у них становила приблизно чотири тисячі осіб.

У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.