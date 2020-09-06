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    У світі

    Під час протестів у Білорусі вчора затримали 91 людину

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    Під час акцій протесту затримали 91 людину за &laquo;порушення законодавства про масові заходи&raquo; - Під час протестів у Білорусі вчора затримали 91 людину
    Під час акцій протесту затримали 91 людину за «порушення законодавства про масові заходи»

    Всього вчора протестні акції відбулися у 18 населених пунктах Білорусі

    У Білорусі 5 вересня під час акцій протесту затримали 91 людину за «порушення законодавства про масові заходи».

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МВС Білорусі.

    До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих були поміщені 34 людини.

    Також зазначається, що всього вчора протестні акції відбулися у 18 населених пунктах, загальна кількість учасників у них становила приблизно чотири тисячі осіб.

    У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь МВС вибори Олександр Лукашенко
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