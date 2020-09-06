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    У світі

    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих

    • Розсилка
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    Фото: Дарья Бурякіна/TUT.BY

    Білоруські силовики несуть службу у посиленому режимі

    З самого ранку у Мінську помітили військову техніку і водомети, перекрита частина станцій метро, зібралися колони протестуючих. Про це повідомляє Tut.by.

    «З самого ранку у Мінську помітили військову техніку, площу Незалежності оточили, частина станцій метро закрилася. У різних районах міста зібралися колони протестуючих і рушили у напрямку центру», – йдеться у повідомленні.

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    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
    Фото: TUT.BY

    Раніше МВС Білорусі повідомило, що різні інтернет-ресурси закликають зібратися сьогодні у столиці для проведення протестних акцій.

    «Співробітники міліції несуть службу у посиленому режимі. Для забезпечення безпеки збільшено число нарядів і військовослужбовців. Додатково задіяна спецтехніка міліції і внутрішніх військ МВС. Протягом дня будуть перекриті проспекти міста», – йдеться у повідомленні.

    Також МВС зверталося до громадян «не брати участь в несанкціонованих масових заходах».

    «Це незаконно! Співробітники міліції вживатимуть всіх необхідних заходів для припинення таких акцій і недопущення порушень громадського порядку», – йдеться у повідомленні.

    У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь санкції Олександр Лукашенко протест
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