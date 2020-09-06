У Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих



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Фото: Дарья Бурякіна/TUT.BY

Білоруські силовики несуть службу у посиленому режимі

З самого ранку у Мінську помітили військову техніку і водомети, перекрита частина станцій метро, зібралися колони протестуючих. Про це повідомляє Tut.by.

«З самого ранку у Мінську помітили військову техніку, площу Незалежності оточили, частина станцій метро закрилася. У різних районах міста зібралися колони протестуючих і рушили у напрямку центру», – йдеться у повідомленні.

Раніше МВС Білорусі повідомило, що різні інтернет-ресурси закликають зібратися сьогодні у столиці для проведення протестних акцій.

«Співробітники міліції несуть службу у посиленому режимі. Для забезпечення безпеки збільшено число нарядів і військовослужбовців. Додатково задіяна спецтехніка міліції і внутрішніх військ МВС. Протягом дня будуть перекриті проспекти міста», – йдеться у повідомленні.

Також МВС зверталося до громадян «не брати участь в несанкціонованих масових заходах».

«Це незаконно! Співробітники міліції вживатимуть всіх необхідних заходів для припинення таких акцій і недопущення порушень громадського порядку», – йдеться у повідомленні.

У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.