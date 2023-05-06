Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Конфлікт Пригожина з Шойгу: Washington Post з’ясувала, на чий бік став Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Конфлікт Пригожина з Шойгу: Washington Post з’ясувала, на чий бік став Путін
Путін захистив своїх генералів від Пригожина
фото з відкритих джерел

Пригожин просив Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях

Російський диктатор Володимир Путін став на бік Міноборони в конфлікті Пригожина з Шойгу. Про це свідчать злиті секретні документи США, повідомляє The Washington Post.

Після різких нападок Пригожина на керівництво міністерства оборони РФ, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти нього.

Однак Міноборони не хотіло боротися з Пригожиним, планувалось «знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним».

За даними видання, Пригожин просив Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях (після того, як Міноборони заборонило йому це робити, – ред.), навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.

Проте у злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самому розв'язувати ці питання з Міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

Нагадаємо, днями Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

Українська військова розвідка пояснила, чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Читайте також: Вихід з Бахмута. Чому не треба вірити терористу Пригожину
Теги: Міноборони путін документи диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев
Путіна підштовхують до рішучих дій у війні. І це не Пригожин
Сьогодні, 10:54
Пригожин заявив, що окупантам у Бахмуті залишилося взяти 2,5 км
Ситуація у Бахмуті: терорист Пригожин оприлюднив нову заяву
Сьогодні, 10:16
Євгеній Пригожин
Пригожин розпочав президентську кампанію?
Сьогодні, 09:12

Соціум

Росіяни заявили про затримання причетного до підриву Прилєпіна «уродженця України»
Росіяни заявили про затримання причетного до підриву Прилєпіна «уродженця України»
Конфлікт Пригожина з Шойгу: Washington Post з’ясувала, на чий бік став Путін
Конфлікт Пригожина з Шойгу: Washington Post з’ясувала, на чий бік став Путін
В Оренбурзі впала дитяча карусель, постраждали два десятки людей
В Оренбурзі впала дитяча карусель, постраждали два десятки людей
У Бєлгороді «бавовна»: влада скаржиться на обстріли (фото)
У Бєлгороді «бавовна»: влада скаржиться на обстріли (фото)
Противники монархії влаштували протест перед коронацією Чарльза III (фото)
Противники монархії влаштували протест перед коронацією Чарльза III (фото)
Залізнична катастрофа у Канаді: зійшов з рейок потяг із хімікатами (фото)
Залізнична катастрофа у Канаді: зійшов з рейок потяг із хімікатами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Стало відомо, хто заплатив заставу за мера Одеси Труханова
4458
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4319
РФ, ймовірно, відмовилася від цілі захопити Бахмут. ISW назвав новий пріоритет
4292
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
3893
Виїзд із Криму заблоковано: що відбувається на окупованому півострові (фото, відео)
3332
Тільки це заважає російським літакам бомбити Київ. Але ресурс вичерпується…

Новини

Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри
Сьогодні, 17:09
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Сьогодні, 16:44
Залужний поінформував Міллі про готовність армії до визволення українських територій
Сьогодні, 16:31
Україна протягом 2023 року отримає 20 машин розмінування від швейцарської компанії
Сьогодні, 16:15
Польща виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС
Сьогодні, 15:56
На Донеччині загинув молодий кінорежисер
Сьогодні, 15:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту