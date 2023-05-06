Конфлікт Пригожина з Шойгу: Washington Post з’ясувала, на чий бік став Путін

Пригожин просив Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях

Російський диктатор Володимир Путін став на бік Міноборони в конфлікті Пригожина з Шойгу. Про це свідчать злиті секретні документи США, повідомляє The Washington Post.

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Після різких нападок Пригожина на керівництво міністерства оборони РФ, у відомстві почали планувати інформаційну війну проти нього.

Однак Міноборони не хотіло боротися з Пригожиним, планувалось «знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним».

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За даними видання, Пригожин просив Путіна продовжити набирати найманців у в'язницях (після того, як Міноборони заборонило йому це робити, – ред.), навчати нещодавно мобілізованих і сприяти вербуванню іноземних бойовиків, особливо афганців.

Проте у злитих документах йдеться, що Путін велів Пригожину самому розв'язувати ці питання з Міноборони, фактично ставши на бік своїх генералів.

Нагадаємо, днями Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

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Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.