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    Думки вголос

    Збочинець в рясі. Друг Путіна отець Микола виявився педофілом та гвалтівником

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Збочинець в рясі. Друг Путіна отець Микола виявився педофілом та гвалтівником

    Скільки вже таких випадків було останнім часом. Але, звичайно, це тільки вершина айсберга

    Мовою оригіналу

    На фото - поп, а рядом - Вова. Один уж точно педофил. Но неужели... оба? 

    На фотографии Путин и отец Николай Стремский, которого он долго поддерживал. Священник этот сейчас арестован за изнасилование семи приемных детей. Вообще, типичный совершенно священнослужитель РПЦ из числа приближенных к власти. Богач, имеющий серьезную собственность за границей. Дебошир, который в 2015 году пьяный удирал на своем золотистом Mercedes-Benz от сотрудников ГИБДД. Ну и, наконец, педофил и насильник.

    Сколько уже таких случаев было в последнее время. Но, конечно, это только вершина айсберга. О большинстве преступлений педофилов в рясах и любимых высшими российскими чиновниками дорогих темных костюмах стране еще предстоит узнать. И, боюсь, следы поведут на самый верх..

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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