Короткі підсумки російського «вторгнення»

Армія і народ продемонстрували єдність

Ну що, давайте підсумки «вторгнення»:

Одна з найбільших інформаційно-психологічних операцій у новітній історії провалилася. В Україні не сталася паніка. Переважна і абсолютна більшість звичайних людей ніяким чином не поміняла свої щоденні звички, нервозність не стала навіть мінімально помітним явищем. Економіка вистояла, курс гривні не вийшов статистично значимим чином за межі коливань по попередні роки – у попередні періоди національна грошова одиниця мала значно гірші часи. Жоден банк не заявив про істотні проблеми з ліквідністю. Жодна галузь не продемонструвала якихось істотних змін, навіть найбільш вразливі сфери транспорту – авіація та море – тримаються і працюють, долаючи труднощі. Попри сподівання наших ворогів, нинішні події пройшли без розколу всередині суспільства. Більше того, стих навіть градус протистояння всередині проукраїнських сил. На фронті Порошенко-Зеленський сторони притихли, різноманітні «треті сили», котрих підтримує Ахметов, трохи загубилися. Ну а проросійська колона отримала удар у вигляді закриття ще одного каналу (пам'ятаєте, був такий телеканала «Наш»?), котре пройшло на ура. Крім того, усі зацінили майже синхорнний відліт нардепів ОПЗЖ – і чомусь не в улюблену ними «могутню РФ», а у разлагающуюся Європку Олігархи запам'яталися усім своєю втечею (найбільш розумні зараз повертаються, бо усвідомили помилку – але пізно). Що реально створює міцні підвалини для легітимності найбільш жорстких форм деолігархізації. Котрих ми чекаємо з нетерпінням. Тепер товстосумам-втікачам категорично рекомендована служба в теоробороні, як спокутування гріхів. Армія і народ продемонстрували єдність, багато хто знову згадав, що у нас є ЗСУ і вони воюють щодня і щоночі. Нам дали безпрецедентну кількість корисної зброї. І ще дадуть. Це колосальний прорив порівняно з ранішим сором'язливим бойкотом, котрий нам організував Захід у 2014-2021 роках. Утворився зародок НАТО 2.0 – союзу країн, котрі діями, а не словами протистоять загрозі РФ-Китаю. Головне – не втратити темп, і теперішні військово-союзницькі дії конвертувати в спільну візію та ідеологію, оформити документами міжнародного права.

На цьому все ніяк не закінчиться. РФ не відступить, РФ продовжить. Це, можливо, не остання «дата наступу». Не останні маневри навколо кордонів, не останні перерізання наших зовнішніх комунікацій. Нам союз РФ-Німеччини-Франції, найімовірніше, продовжить впарювати «Мінськ», продовжить це все називати «українською кризою». Нас далі будуть хитати зсередини і лякати зовні.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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