Стало відомо, скільки у Києві із початку року кремовано тварин



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Проведено кремацію котів, собак, кроликів і шиншили

Із початку 2020 року Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій» було проведено кремацію 166 тварин, серед яких коти, собаки, кролики та шиншила.

Про це повідомили у пресслужбі Ритуальної служби СКП «Київський крематорій» на запит УНН.

Також повідомляється, що у 2019 році було проведено кремацію 283 тварин та птахів. «Було проведено кремацію собак, котів, свині, тхора та птахів щигликів», - уточнили в службі.

Нагадаємо, столична влада обіцяла до кінця 2020 року організувати офіційне місце для поховання домашніх улюбленців.

Будівництво кладовища для тварин починалося у 2003 році. Кладовище розташоване в передмісті Києва на чотирьох гектарах землі. Ще в 2003 році там побудували адміністративну будівлю і каплицю. Згодом тут обіцяють спорудити крематорій і колумбарій – сховище урн з прахом після кремації.

Утримувати кладовище буде комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Воно і буде надавати ритуальні послуги.

До слова, 20 серпня 2020 року на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках.