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    Думки вголос

    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії

    Чому війна не закінчилася за два тижні?

    Масштаб і жахи Іловайської трагедії ми з Марією Іоновой усвідомили в серпні 2014, в польовому госпіталі під Маіруполем.

    Розбиті швидкі і старенькі цивільні машини привозили десятки важкопоранених, яких оперували прямо в наметах. Військові медики валилися з ніг від втоми, не вистачало хірургічних інструментів , ліків, обладнання. На ношах в лісосмузі лежали геть виснажені добровольці, військові, яким вдалося вирватися з котла. Всі, хто міг говорити , розповідали про російські танки і техніку з відповідним маркуванням, в їх телефонах були фото і відео російських найманців, їх військові квитки. Вночі, під обстрілами , хлопців евакуювали в військовий госпіталь в Дніпро і Харків, на старезних 40-річних гелікоптерах. Така тоді була наша армії: гола, боса, голодна, без техніки...

    Я зверталася до тодішнього керівництва СБУ, АТО, МО ,розвідки , з проханням негайно відрядити до двох польових госпіталів прес- офіцерів, аби вони відразу могли збирати і копіювати з теоефонів всю відповідну інформацію, всі свідчення, всі факти про злочини РФ. Їх обличчя, понівечені тіла, змучені лікарі і досі перед очима, й завжди, як згадую-ком в горлі. Мабуть, сотні разів, під час огидних спекуляції в парламенті, на ефірах ТБ, на питання диванних експертів, псевдокомбатів, які зараз десь зникли з горизонту, опозиції і ненависників Порошенка, які кричали про Іловайськ, я згадувала той госпіталь і свідчення виживших, які розповідали про російські танки, бтр, гради, регулярну армію і військових з шевронами, які в упор розстрілювали нашу колону.

    Я пам’ятаю перший візит Президента до Мінська, 25 серпня, коли його телефон розривався від страшних повідомлень з фронту, Путін талдичив, що їх там нєт, й пообіцяв зелений коридор, який «ополченцы» дадуть нашим добробатам. Це виявилася пастка.

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    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії
    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії
    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії
    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії
    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії
    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії
    Передвиборчий піар на Іловайській трагедії

    Чому війна не закінчилася за два тижні? Тому що в липні на територію України, на Донбас вдерлися регулярні частини російської армії. В серпні вони наростили свою присутність. Саме росіяни винні в Іловайській і Дебальцевській трагедіях, саме вони рострілювали, брали в полон, катували наших військових. Наша команда попередні п'ять років чесно інформувала про це суспільство. Сьогодні це визнала навіть нелояльна до Порошенка і нашої політичної команди Генеральна прокуратура. Чому саме зараз? Можливо, взяла до відома свідчення генерала Хомчака? Чи вистачить мужності і сили всім, хто спекулював на цій страшній темі, звинувачував в ній українське військове керівництво, вибачитися, визнати, що вони керувалися передвиборчим піаром і найогиднішим способами оббріхування опонентів? І ці люди, які прийшли до влади на брехні і маніпуляціях, ще щось говорять про розкол країни і мову ненависті.....

    Вічная пам‘ять Героям, які загинули під Іловайськом. Не забудемо. Не простимо ваших вбивць. Ворог – в Кремлі.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Петро Порошенко АТО Донбас СБУ війна Путін добровольці військові Іловайськ влада
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