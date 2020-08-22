Передвиборчий піар на Іловайській трагедії

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чому війна не закінчилася за два тижні?

Масштаб і жахи Іловайської трагедії ми з Марією Іоновой усвідомили в серпні 2014, в польовому госпіталі під Маіруполем.

Розбиті швидкі і старенькі цивільні машини привозили десятки важкопоранених, яких оперували прямо в наметах. Військові медики валилися з ніг від втоми, не вистачало хірургічних інструментів , ліків, обладнання. На ношах в лісосмузі лежали геть виснажені добровольці, військові, яким вдалося вирватися з котла. Всі, хто міг говорити , розповідали про російські танки і техніку з відповідним маркуванням, в їх телефонах були фото і відео російських найманців, їх військові квитки. Вночі, під обстрілами , хлопців евакуювали в військовий госпіталь в Дніпро і Харків, на старезних 40-річних гелікоптерах. Така тоді була наша армії: гола, боса, голодна, без техніки...

Я зверталася до тодішнього керівництва СБУ, АТО, МО ,розвідки , з проханням негайно відрядити до двох польових госпіталів прес- офіцерів, аби вони відразу могли збирати і копіювати з теоефонів всю відповідну інформацію, всі свідчення, всі факти про злочини РФ. Їх обличчя, понівечені тіла, змучені лікарі і досі перед очима, й завжди, як згадую-ком в горлі. Мабуть, сотні разів, під час огидних спекуляції в парламенті, на ефірах ТБ, на питання диванних експертів, псевдокомбатів, які зараз десь зникли з горизонту, опозиції і ненависників Порошенка, які кричали про Іловайськ, я згадувала той госпіталь і свідчення виживших, які розповідали про російські танки, бтр, гради, регулярну армію і військових з шевронами, які в упор розстрілювали нашу колону.

Я пам’ятаю перший візит Президента до Мінська, 25 серпня, коли його телефон розривався від страшних повідомлень з фронту, Путін талдичив, що їх там нєт, й пообіцяв зелений коридор, який «ополченцы» дадуть нашим добробатам. Це виявилася пастка.

Чому війна не закінчилася за два тижні? Тому що в липні на територію України, на Донбас вдерлися регулярні частини російської армії. В серпні вони наростили свою присутність. Саме росіяни винні в Іловайській і Дебальцевській трагедіях, саме вони рострілювали, брали в полон, катували наших військових. Наша команда попередні п'ять років чесно інформувала про це суспільство. Сьогодні це визнала навіть нелояльна до Порошенка і нашої політичної команди Генеральна прокуратура. Чому саме зараз? Можливо, взяла до відома свідчення генерала Хомчака? Чи вистачить мужності і сили всім, хто спекулював на цій страшній темі, звинувачував в ній українське військове керівництво, вибачитися, визнати, що вони керувалися передвиборчим піаром і найогиднішим способами оббріхування опонентів? І ці люди, які прийшли до влади на брехні і маніпуляціях, ще щось говорять про розкол країни і мову ненависті.....

Вічная пам‘ять Героям, які загинули під Іловайськом. Не забудемо. Не простимо ваших вбивць. Ворог – в Кремлі.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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