США можуть обмежити використання ядерної зброї

Це не перший випадок, коли США замислюються над тим, щоб змінити свою стратегію у використанні ядерної зброї

Тривожні новини з США. Ліві «голуби миру» з Демпартії думають переглянути стратегію використання ядерної зброї (ЯЗ) та відмовитися від можливості застосовувати її першими – або, принаймні, звузити перелік випадків для застосування до виключно нападу на територію країни.

«Це може стати величезним подарунком для Китаю та Росії», – заявив один європейський чиновник у коментарі FT.

Їх від цього відмовляють їх союзники – власне, всі, кому доведеться воювати, коли Штати відійдуть від своєї попередньої ролі світового гаранта.

Кажуть, що на Байдена намагаються вплинути Великобританія, Франція та Німеччина у Європі разом з Японією та Австралією в Тихоокеанському регіоні.

Аргумент лобістів проти перегляду використання ядерної зброї – що тоді буде парад «ядерних суверенітетів», тобто як мінімум Японія та Південна Корея будуть змушені розробити свою власну ядерну зброю.

Раніше цього року США розіслали анкету союзникам щодо їх ставлення до згаданих планів Вашингтону, і ті надали надзвичайно критичні відповіді.

Нібито цього було б достатньо, але те, як Штати поводилися при виводі військ з Афганістану, – а там вони абсолютно не зважали на союзників – знову підняло тривогу серед останніх.

Це не перший випадок, коли США замислюються над тим, щоб змінити свою стратегію у використанні ядерної зброї. Барак Обама теж хотів, однак відмовився після протидії союзників і армії США.

Республіканці, звісно, теж критикують ці плани.

Від себе додам, що нині лівизна у США й у світі набагато сильніша, а США – набагато більш розділені внутрішньо, ніж при Обамі. Тому шансів більше, що ядерна зброя стане простим атрибутом США, а не їх одним із головних інструментів зовнішньої політики.

У зв’язку з цим поширення ядерної зброї у світі в довгостроковому вимірі практично неминуче, і Україні слід це враховувати.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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