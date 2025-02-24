Провал «подруги Путіна» та сюрприз від лівих. Чого чекати українцям після виборів у Німеччині?

До наступного скликання Бундестагу проходять лише п’ять політичних сил, три з яких відносяться до центристських

23 лютого 2025 року відбулися дострокові вибори до німецького Бундестагу. Очікувану перемоги здобув консервативний блок ХДС/ХСС, що забезпечує Фрідріху Мерцу пост канцлера.

Рекодна явка

Більше ніж 82% виборців висловили свою позицію на дострокових виборах. Це найбільший показник волевиявлення з часів возз’єднання Німеччини. Він може свідчити про те, що німці усвідомили серйозність викликів та скористались можливістю перезавантажити владу. І влада у Німеччині дійсно зміниться.

«Подруга Путіна» не пройшла. Цього разу

Хороші новини – скандальна Сара Вагенкнехт, яка у 2023 році відділилася від Лівої партії аби заснувати популістський блок імені себе, не змогла подолати п’ятивідсотковий бар’єр та не проходить до наступного парламенту.

Це стало несподіванкою для багатьох, зважаючи на надзвичайно високий рівень представленості Вагенкнехт у телевізійних ток-шоу, як альтернативного голосу до проукраїнських політиків. Тому є причини побоюватися, що політичне життя цієї пропутінської партії не закінчується і за їхньою діяльністю треба пильно стежити.

Реальна перемога у «правих» – вони подвоїли результат

Утім, справжній електоральний успіх здобула право-радикальна популістська партія «Альтернатива для Німеччини» – вони мають майже 21% голосів виборців, тим самим подвоївши свій результат на виборах 2021 року. На жаль, зростання право-радикальних настроїв відбувається в усій Центральній Європі і Німеччина тут лише «надолужує» тренд, який ми вже спостерігали у Франції, Австрії та Італії.

Електоральна стіна

Цікавою виявилася мапа волевиявлення, адже право-радикальна «Альтернатива для Німеччини» перемагає в усіх землях так званої Східної Німеччини, яка після закінчення Другої Світової Війни була сателітом СРСР.

Майже 35 років пройшло з моменту падіння Берлінського муру, а настрої виборців на заході та сході країни залишаються кардинально різними. Причини цього варто розглянути в окремій статті, бо не обійшлося без дезінформації та системного впливу Росії на освіту, культуру та медіа. І таких кейсів дуже багато.

Сюрприз виборів – «ліві»

Великим здивуванням став електоральний успіх Лівої партії, яка потрапляє до наступного скликання із результатом 8,8%. Ще кілька місяців тому їм не давали жодного шансу.

Але саме ця політична сила найбільш чітко висловлювалася проти праворадикальних гасел, чим змогла об’єднати навколо себе електорат і, зокрема, найбільшу частку молоді, яка голосувала вперше.

Фланг «центристів»

До наступного скликання Бундестагу проходять лише п’ять політичних сил, три з яких відносяться до центристських:

перемогу на виборах здобули християнські демократи, які висувають у канцлери Фрідріха Мерца – вони здобули 28,6%, що, втім, значно нижче їх очікувань;

найгірший результат у своїх історії показала партія чинного очільника уряду Олафа Шольца, СДПН набирає лише 16,4%;

«зелені» втратили найменше з усіх членів чинної коаліції та проходять до нового парламенту із результатом у 11,6% голосів.

Партія вільних демократів, позиція якої у коаліції і спричинила кризу чинного Уряду, втратила найбільше підтримки виборців і не потрапляє до Бундестагу.

Коаліція з двох чи трьох?

Інтригою залишається склад майбутньої більшості. Чи це буде повернення до так званої «Великої коаліції» двох політичних сил (християнських демократів та соціалдемократів), чи все таки Мерц запросить долучитися до уряду і представників «зелених»?

На сьогодні найбільш вірогідним є саме союз двох партій, який потенційно матиме у парламенті 328 голосів з 630. Уряд, який складатиметься з представників лише двох партій, буде більш швидким у прийнятті рішень.

А швидкість має значення, адже на порядку денному стоїть не лише розв’язання економічної кризи у Німеччині, але і питання безпеки всієї Європи. У такому випадку «зелені» скоріше за все відіграватимуть роль конструктивної опозиції, балансуючи праворадикалів з АдН.

Фрідріх Мерц рішуче налаштований сформувати Уряд не пізніше 20 квітня, а отже протягом наступних тижнів політичне життя Німеччини буде насиченим.

Що це все значить для України?

Перезавантаження влади у Німеччині дає надію на посилення військової допомоги Україні та на зміцнення (а дехто сказав би «появу») німецького лідерства в ЄС, зокрема, у питаннях безпеки.

Саме майбутній німецький уряд може нарешті наважитися та надати Україні далекобійні ракети «Таурус», але це залежатиме від дебати між різними групами всередині «молодшого партнера» коаліції – соціалдемократів.

Фрідріх Мерц вже заявив, що хоче крок-за-кроком здобути безпекову незалежність від США, для чого потрібно збільшити бюджетні витрати на оборону.

У поточній економічній ситуації це можливо зробити лише подолавши конституційні обмеження на державний дефіцит Німеччини (“боргове гальмо»). Такі зміни потребують голосів 2/3 парламенту, а отже доведеться домовлятися не лише з «зеленими», але і залучити до 10 голосів від лівих або праворадикалів (що малоймовірно).

Саме тому Мерц озвучив сподівання, що необхідні зміни до Конституції зможе проголосувати протягом наступного місяця ще чинне скликання парламенту. Буде не легко, але крига нарешті скресла.