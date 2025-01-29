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Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний

Ірина Бура
glavcom.ua
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Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний
Українцям можуть різко скоротити соціальні виплати, але тільки для тих біженців, які тільки зараз приїдуть в Німеччину
фото з відкритих джерел

Більшість німецьких партій виступають за скорочення допомоги біженцям

23 лютого 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Однією з обіцянок у виборчій програмі блоку консервативних партій ХДС і ХСС – Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу – вказано «працевлаштування українців і українок». Про це пише DW.

Це лише один із пунктів «жорсткої міграційної політики» цих партій, який є частиною розділу про зупинення «нелегальної міграції».

«Ми спростимо процедури з визнання професійної кваліфікації та сприятимемо вивченню німецької мови в робочому колективі», – йдеться в передвиборчій програмі цього блоку.

Крім того, видання зазначає, що українцям можуть різко скоротити соціальні виплати («гроші для громадян» – 563 євро щомісяця), але тільки для тих біженців, які тільки зараз приїдуть в Німеччину.

Ще більш радикальні рішення пропонує правоекстремістська партія «Альтернатива для Німеччини», яка йде слідом за ХДС/ХСС у рейтингу. Члени партії пропонують скасувати «гроші для громадян» і залишити тільки 460 євро, які отримують інші біженці, поки чекають на розгляд клопотань про притулок (що може тривати впродовж кількох років). При цьому вони планують залишити дозвіл на роботу для українців.

Також вважають соціальні виплати високими і представники Вільної демократичної партії.

«Ми, вільні демократи, хочемо запровадити новий соціально-правовий статус для біженців, яким надано притулок у Німеччині. До них належать і українські біженці, замість отримання «грошей для громадян», – ідеться в програмі СДП.

Нагадаємо, Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. З початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

До слова, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців.

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Теги: війна вибори Німеччина міністр гроші ринок партії біженці українці притулок

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