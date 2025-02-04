Збірна України з футзалу розгромила Німеччину у відборі до Євро-2026

Збірна України з футзалу перемогла Німеччину з рахунком 9:0

4 лютого, відбувся поєдинок четвертого туру групового етапу відбору на Євро-2026 з футзалу між збірними Німеччини та України. Гра завершилася перемогою нашої команди з рахунком 9:0.



У вівторок, 4 лютого, національна команда України з футзалу провела свій четвертий поєдинок в рамках відбору до чемпіонату Європи 2026-го року. Збірна України потужно розпочала гру та після 17-ї хвилини зустрічі громила суперника з рахунком 3:0.

У другому таймі Абакшин забив четвертий м’яч у сітку воріт збірної Німеччини. До кінця зустрічі наші суперники пропустили ще п’ять разів.

Турнірна таблиця групи збірної України у кваліфікації до Євро-2026:

Україна посіла перше місце в турнірній таблиці скриншот

Голи: Жук, 4, 7, 32, 38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28 Микитюк, 27, Фаренюк, 31. Ця перемога з рахунком 9:0 – найбільша для «синьо-жовтих» за 14 років.