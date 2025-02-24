Не хочеться згущати фарби на фоні армагедону, який несеться на нас зі США, але особливого оптимізму пост-виборча ситуація в Німеччині поки не додає

Оптимістично-тривожні новини з Берліна. Хотілося б поділитися першою реакцією на парламентські вибори у Німеччині з точки зору інтересів Києва.

Без сумніву, доброю новиною стала прогнозована перемога ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який з великою вірогідністю і стане майбутнім канцлером.

Під нашої посольської каденції з тодішнім лідером опозиції склалися дійсно довірливі стосунки. Віримо, що Мерц зможе стати справжнім лідером Європи, який глибоко розуміє всі існуючі виклики і зуміє посилити геополітичну роль нашого континенту та по-справжньому підтримати Україну.

Хоча й у цій перемозі є добра ложка дьогтю, адже показаний результат – 28-29% – є значно нижчим від очікуваного (протягом останнього року рейтинг коливався між 30-35%).

А це матиме суттєве значення для непростих коаліційних переговорів.

Але на цьому для нас добрі новини і закінчуються.

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По-перше, найбільш імовірним партнером Мерца стануть соціал-демократи Шольца, які з тріском програли ці вибори, одержавши найгірший результат в історії за останні 135 років (16,5%, мінус 9,2% порівняно з 2021 р.).

З огляду на традиційно стриману позицію щодо воєнної підтримки України з боку СДПН та багаторічну проросійську спрямованість це фактично означатиме право вето на будь-які серйозні кроки з боку Мерца.

По-друге, втратила голоси й партія Зелених, котра є найбільш прихильною до України (11,8% – це мінус 3%).

Під час виборчої кампанії ХДС/ХСС рішуче виступали проти коаліції з зеленими, особливо лідер ХСС Зьодер.

Однак, не виключено, що Мерцу не вистачить голосів есдеків, якщо до Бундестагу таки увійде Блок Сари Вагенкнехт (BSW), який поки балансує на межі 5%. Нагадаю, що це одна з найбільш пропунських партій.

Відтак, потенційна потрійна коаліція з консерваторів, соціал-демократів і зелених буде такою ж нестабільною як єсвітлофорна» Шольца, що через 3 роки розвалилася внаслідок внутрішніх чвар.

По-третє, і це найгірша для нас новина – праворадикальна проросійська «Альтернатива для Німеччини» (AfD) змогла подвоїти свій результат, зайнявши 2-е місце (20,5%, це плюс 10%).

У разі нестабільного уряду ХДС/ХСС-СДПН (+ можливо Зелені) є велика загроза, що наступні вибори 2029 р. – а може і дострокові – виграє партія москви.

На жаль, такий чорний сценарій не слід виключати, адже серед молодих виборців (18-25 рр.) саме три прокремлівські партії набрали понад 51% (!) голосів (найбільше Ліві (25%), потім AfD (20%) і Вагенкнехт (6%).

А в східно-німецьких землях (Саксонія, Саксонія-Ангальт та Тюрингія) ці пропутінські сили набрали вже нині понад 60%(!) голосів.

Не хочеться згущати фарби на фоні армагедону, який несеться на нас зі США, але особливого оптимізму пост-виборча ситуація в Німеччині поки не додає.

Лишається сподіватися, що лише завдяки холодному душу з боку нового глави Білого дому Берлін буде просто вимушений відігравати лідируючу роль в ЄС для гарантування європейської безпеки, вжиття дійсно мужніх кроків для серйозного збільшення витрат на оборону (мінімум до 3,5 % від ВВП), та для значного зростання допомоги Україні.

Як же хочеться вірити, що Мерц зможе увійти в історію як рятівник Європи. Ну що ж, подивимося.

Нам у Берліні ой як знадобиться тепер дійсно потужний голос, щоб спрямувати новий уряд в правильне русло.

А поки зичимо Фрідріху Мерцу якнайшвидше – вже до Великодня – створити потужну – дійсно проукраїнську – коаліцію!