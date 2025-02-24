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Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу
Зеленський і Мерц зустрічались у Києві у грудні минулого року
фото: Офіс президента

23 лютого у Німеччині відбулися вибори до Бундестагу

Президент України Володимир Зеленський привітав Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи», – написав президент.

У соціальній мережі Х глава української держави опублікував допис, в якому зазначив, що Україна розраховує на продовження спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні.

«Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи. Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності», – наголосив Зеленський.

До слова, у Німеччині у неділю, 23 лютого, відбулися вибори до Бундестагу. Згідно з оновленими даними, Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом отримала 28,5% голосів.

Нагадаємо, що лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц 9 грудня 2024 року прибув з візитом до України. Тоді кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН.

Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об'єкти на території Росії.

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Теги: Фрідріх Мерц Володимир Зеленський вибори

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