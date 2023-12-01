Головна Думки вголос Інна Совсун
search button user button menu button
Інна Совсун Народна депутатка України

Чому так важко реформувати освіту в Україні

glavcom.ua
Підручник Основи здоров'я має дуже сумнівні поради для дівчат
фото з відкритих джерел

Чи потрібен нам такий Інститут модернізації змісту освіти?

Часом, щоб домогтися маленької, але ключової зміни, доводиться витрачати місяці, а іноді й роки. Пам'ятаєте підручники з «Основ здоров’я» для 8 класу, де червоною ниткою проходить думка, що дівчата можуть уникнути загрози насильства, якщо на них буде скромний одяг, або якщо вони будуть поводитися певним чином?

Кілька цитат, щоб освіжити в пам'яті:

«Психологи і криміналісти вважають, що багато злочинів певною мірою спровоковані самими жертвами» (Основи здоров’я, 8 клас, І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко, 2016)

«Трапляється, що дівчата поводяться легковажно, фліртують з випадковими знайомими. Така поведінка може спровокувати чи не найтяжчий злочин – сексуальне насилля…. Варто навчитися не провокувати злочинця та протидіяти сексуальним домаганням.» (Основи здоров’я, 8 клас, Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, О.К.Гурська, 2016)

«У XIX ст. існували правила етикету для жінок, які нагадують правила безпеки. Дівчині не можна було виходити одній із дому, залишатися наодинці із юнаком чи чоловіком протягом хоча б кількох хвилин. Вона мала вдягатися просто, говорити тихо, не сміятися голосно. Її батьки ретельно стежили за тим, що вона читає, з ким знайомиться і спілкується. Сучасні рекомендації щодо безпеки не дуже відрізняються від цих правил, хоч, звісно, і не такі суворі.» (Основи здоров’я, 8 клас, Н.І. Гущина, С.В.Василенко, Л.П.Колотій, 2016).

Мені випала нагода підняти це питання на конференції про впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті України. Але хочеться від високих закликів переходити до розв'язання конкретних питань.

Я відправила звернення в Міносвіти щодо цих підручників. І МОН доручив цілому Інституту модернізації змісту освіти провести по них повторну експертизу. На цьому хороші новини закінчуються.

У висновках більшість експертів та експерток ІМЗО вказують на дрібні зауваження та недопрацювання, але в кінці обов'язково додають: в цілому розділ написано на належному рівні та цілком може використовуватися в освітньому процесі. Або: в розділі відсутні дискримінаційні та стереотипні положення за будь-якою ознакою.

«Низка ризиків, які формуються внаслідок певної власної поведінки особи, на жаль, залишається актуальною. Зокрема, це ризики, пов’язані з легковажною, зухвалою чи безвідповідальною поведінкою, зокрема, зумовленою дією алкоголю чи наркотичних речовин».

«Зміст параграфів...не містить суперечливих або образливих висловлювань...Вважаємо також, що текст написаний на

належному рівні та цілком може використовуватися в освітньому процесі».

Або ж одна експертка пише: «Потребує осучаснення матеріал щодо гендерних ролей у суспільстві, однобічного висвітлення ролі сексуальних стосунків у житті людини...Автори, на жаль, припустилися нетолерантного ставлення по відношенню до ВІЛ-інфікованих».

Але в кінці все одно додає: «У цілому рецензовані теми підручника відповідають чинній на той час навчальній програмі і можуть бути використані в освітньому процесі, хоча деякі моменти, на нашу думку, потребують осучаснення навчального матеріалу...».

Лише одна експертка (знову жінка, до речі) пише: «Водночас, нещодавно у медійному просторі виникла дискусія про доцільність подання в підручниках застережень щодо безпечної поведінки з метою зменшення ризиків сексуальних домагань і насилля. Дехто сприймає цю інформацію, як провокацію злочинів сексуального характеру. Зважаючи на це, я б запропонувала авторам вилучити слова «провокативна поведінка» та деякі приклади такої поведінки».

І це максимум сміливості, на який спромігся ІМЗО, що утримується на наші податки. До речі, цей висновок закінчується так само як і всі інші: «В цілому я вважаю, що підручник...відповідає вимогам щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України».

Я не уявляю, яку ще дичину мають написати автори підручників з «Основ здоров’я», щоб навіть ІМЗО нарешті визнав: це занадто, підручники жахливі, шкідливі, їм не місце у школі.

Але я боюся, що тут дна немає.

То чи потрібен нам такий Інститут модернізації змісту освіти? Це точно про змісти і точно про модернізацію?

Тож довелося знову звертатися до Міносвіти й просити скасувати присвоєння грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам «Основи здоров’я» для 8 класу. Користі від ІМЗО в цьому процесі я не бачу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: податки правила безпеки освіта освітня реформа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай хоче, аби Росія пішла на певні поступки заради партнерства
Китай відмовився від газових планів і тисне на Росію
28 листопада, 09:01
Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ
Слідство назвало причини авіакатастрофи з керівництвом МВС у Броварах
27 листопада, 09:57
Постановою затверджено Форму 302 України, що замінює митну декларацію, і на підставі якої ЗСУ зможуть переміщувати військову техніку та інші товари у спрощеному порядку
Уряд запровадив стандарти ЄС та НАТО для митного декларування військової техніки
23 листопада, 22:05
Після підвищення тарифів дохід «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн
«Укренерго» потрібно працювати над реструктуризацією кредитів замість підвищення тарифу для бізнесу – Гусак
20 листопада, 14:04
Камишин повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн – на закупівлю дронів
Рада вилучила військовий ПДФО з місцевих бюджетів: Камишин назвав переваги
8 листопада, 17:05
Автівки потрібно буде передати військовим у 45-денний термін, інакше доведеться сплачувати всі податки 
Імпортні авто для військових хочуть звільнити від податків: законопроєкт вже у Раді
8 листопада, 13:38
У разі прийняття законопроєкту №10037 громади втратять приблизно 14 млрд грн
Допомога армії чи пограбування громад? Скільки втратять місцеві бюджети від вилучення військового ПДФО
8 листопада, 08:17
Після захисту наукової роботи генерал отримає ступінь «доктора філософії»
Залужний планує захист дисертації в Одеській юридичній академії
6 листопада, 12:56
Від початку повномасштабної війни «Метінвест» допомагає українцям та Збройним силам
Найбільший металургійний холдинг країни відзвітував про сплачені податки з початку 2023 року
2 листопада, 12:48

Інна Совсун

Чому так важко реформувати освіту в Україні
Чому так важко реформувати освіту в Україні
Тестування турнікетів. Чому це настільки важливо
Тестування турнікетів. Чому це настільки важливо
Російська мова проти українських дітей
Російська мова проти українських дітей
Скандал з турнікетами. Чи є прогрес?
Скандал з турнікетами. Чи є прогрес?
Що має розуміти наступний міністр культури
Що має розуміти наступний міністр культури
Неефективно витрачені гроші – це допомога ворогові
Неефективно витрачені гроші – це допомога ворогові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
35K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
30K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
30K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
18K
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
15K
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua