Чому так важко реформувати освіту в Україні
Чи потрібен нам такий Інститут модернізації змісту освіти?
Часом, щоб домогтися маленької, але ключової зміни, доводиться витрачати місяці, а іноді й роки. Пам'ятаєте підручники з «Основ здоров’я» для 8 класу, де червоною ниткою проходить думка, що дівчата можуть уникнути загрози насильства, якщо на них буде скромний одяг, або якщо вони будуть поводитися певним чином?
Кілька цитат, щоб освіжити в пам'яті:
«Психологи і криміналісти вважають, що багато злочинів певною мірою спровоковані самими жертвами» (Основи здоров’я, 8 клас, І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко, 2016)
«Трапляється, що дівчата поводяться легковажно, фліртують з випадковими знайомими. Така поведінка може спровокувати чи не найтяжчий злочин – сексуальне насилля…. Варто навчитися не провокувати злочинця та протидіяти сексуальним домаганням.» (Основи здоров’я, 8 клас, Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, О.К.Гурська, 2016)
«У XIX ст. існували правила етикету для жінок, які нагадують правила безпеки. Дівчині не можна було виходити одній із дому, залишатися наодинці із юнаком чи чоловіком протягом хоча б кількох хвилин. Вона мала вдягатися просто, говорити тихо, не сміятися голосно. Її батьки ретельно стежили за тим, що вона читає, з ким знайомиться і спілкується. Сучасні рекомендації щодо безпеки не дуже відрізняються від цих правил, хоч, звісно, і не такі суворі.» (Основи здоров’я, 8 клас, Н.І. Гущина, С.В.Василенко, Л.П.Колотій, 2016).
Мені випала нагода підняти це питання на конференції про впровадження Стратегії гендерної рівності в освіті України. Але хочеться від високих закликів переходити до розв'язання конкретних питань.
Я відправила звернення в Міносвіти щодо цих підручників. І МОН доручив цілому Інституту модернізації змісту освіти провести по них повторну експертизу. На цьому хороші новини закінчуються.
У висновках більшість експертів та експерток ІМЗО вказують на дрібні зауваження та недопрацювання, але в кінці обов'язково додають: в цілому розділ написано на належному рівні та цілком може використовуватися в освітньому процесі. Або: в розділі відсутні дискримінаційні та стереотипні положення за будь-якою ознакою.
«Низка ризиків, які формуються внаслідок певної власної поведінки особи, на жаль, залишається актуальною. Зокрема, це ризики, пов’язані з легковажною, зухвалою чи безвідповідальною поведінкою, зокрема, зумовленою дією алкоголю чи наркотичних речовин».
«Зміст параграфів...не містить суперечливих або образливих висловлювань...Вважаємо також, що текст написаний на
належному рівні та цілком може використовуватися в освітньому процесі».
Або ж одна експертка пише: «Потребує осучаснення матеріал щодо гендерних ролей у суспільстві, однобічного висвітлення ролі сексуальних стосунків у житті людини...Автори, на жаль, припустилися нетолерантного ставлення по відношенню до ВІЛ-інфікованих».
Але в кінці все одно додає: «У цілому рецензовані теми підручника відповідають чинній на той час навчальній програмі і можуть бути використані в освітньому процесі, хоча деякі моменти, на нашу думку, потребують осучаснення навчального матеріалу...».
Лише одна експертка (знову жінка, до речі) пише: «Водночас, нещодавно у медійному просторі виникла дискусія про доцільність подання в підручниках застережень щодо безпечної поведінки з метою зменшення ризиків сексуальних домагань і насилля. Дехто сприймає цю інформацію, як провокацію злочинів сексуального характеру. Зважаючи на це, я б запропонувала авторам вилучити слова «провокативна поведінка» та деякі приклади такої поведінки».
І це максимум сміливості, на який спромігся ІМЗО, що утримується на наші податки. До речі, цей висновок закінчується так само як і всі інші: «В цілому я вважаю, що підручник...відповідає вимогам щодо надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України».
Я не уявляю, яку ще дичину мають написати автори підручників з «Основ здоров’я», щоб навіть ІМЗО нарешті визнав: це занадто, підручники жахливі, шкідливі, їм не місце у школі.
Але я боюся, що тут дна немає.
То чи потрібен нам такий Інститут модернізації змісту освіти? Це точно про змісти і точно про модернізацію?
Тож довелося знову звертатися до Міносвіти й просити скасувати присвоєння грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам «Основи здоров’я» для 8 класу. Користі від ІМЗО в цьому процесі я не бачу.
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