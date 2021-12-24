Рекордна ціна на газ. Кремль продовжує викручувати руки Заходу

Не лише « Північний Потік-2 » , але й уся Росія – це загроза енергетичній безпеці цілого континенту

Не лише « Північний Потік-2 » , але й уся Росія – це загроза енергетичній безпеці цілого континенту

«Газпром» намагається порушити всі європейські норми конкурентного ринку

На новорічні свята в Україні прогнозують морози до -25°. За розрахунками команди Зеленського, газу мало вистачити на відносно теплу зиму, але розрахунки розбилися об жорстку реальність.

Ціна на газ на європейських біржах знову перевалила за 2 тис. доларів за тисячу кубометрів і побила попередній рекорд – жовтневий.

Все це – на фоні зупинки Росією прокачування газу трубопроводом Ямал-Європа, відмови від додаткових потужностей нашої газотранспортної системи та похолодання в Європі.

Кремль продовжує викручувати руки Заходу, вкотре затискаючи «чоботом трубу». Балакучі голови Kpeмля на зразок Пєскова недвозначно нагадують, що готові запустити «Північний Потік-2» хоч завтра і розв'язати всі проблеми Європи.

Цікаво, як довго ще ми будемо чути вагання наших партнерів: газ та трубопроводи – це зброя в руках Пyтiна чи суто комерційний проєкт?

Не лише «Північний Потік-2», але й уся Росія – це загроза енергетичній безпеці цілого континенту. Загроза цивілізації, для якої ключові принципи – це демократія, свобода та прогрес.

Хочеться вірити, що процес сертифікації трубопроводу все ж засвідчить, що «Газпром» намагається порушити всі європейські норми конкурентного ринку – такі як розділення постачання газу та оперування трубою – і Потік не дозволять запустити. А у США все ж підтримають санкції проти «Північного Потоку-2».

Звісно, європейські ціни мають вплив і на Україну. Нині «Нафтогаз» продає на українському ринку газ також по рекордній ціні – у понад 56 тис. грн за тисячу кубометрів. І цю вартість доводиться сплачувати бізнесу. Наївно сподіватися, що це не зачепить споживачів, адже вища ціна на газ – означатиме вищу ціну продуктів і послуг.

Ймовірно, з подібними цінами нам доведеться не лише імпортувати газ зараз, але й запасатися до наступної зими. Чи вдасться при цьому Зеленському дотриматися обіцянки й зберегти тарифи на поточному рівні? Питання, на яке владі доведеться відповісти

Адже вже зараз є проблеми з постачанням газу для опалення будинків. Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» повідомила Кабмін, що підприємствам ТКЕ не вистачає виділених обсягів газу за пільговою ціною. Тож вони змушені спалювати дорожчий газ – щоб опалювати будинки українців.

Якщо «Нафтогаз» не збільшить обсяги пільгового газу – теплокомуненерго знову працюватимуть в мінус. Бо ж тарифи штучно тримають низькими, і вони не покривають собівартості послуги. Низькі тарифи, за які ми зрештою все одно заплатимо, просто із загального бюджету.

Нагадаю, що наша економіка на один вироблений долар витрачає вдвічі більше енергії, ніж в середньому по світу, і в 3-4 рази більше ніж країни ЄС. Це величезна дірка у нашій конкурентоздатності та енергетичній безпеці. І саме цим Уряду слід зайнятися прямо зараз. Але ані популізм зі штучно утвореними тарифами, ані відсутність адекватної стратегії енергомодернізації не можуть додати нам сил у захисті власних інтересів.

Читайте також:

Джерело: блог Інни Совсун

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.