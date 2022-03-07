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    Події в Україні

    Третій раунд переговорів: делегації України вирушила на зустріч з окупантом

    Головною метою перемовин є припинення вогню - Третій раунд переговорів: делегації України вирушила на зустріч з окупантом
    Головною метою перемовин є припинення вогню
    фото з відкритих джерел

    Переговори мають розпочатися о 15:00

    Українська делегація вирушила на перемовини з представниками країни-агресорки. Про це повідомляє «Українська правда».

    Переговори мають розпочатися сьогодні, 7 березня, о 15:00.

    За інформацією російського ЗМІ, делегація країни-окупанта також вже вилетіла до Білорусі. Водночас член української делегації Давид Арахамія підтвердив, що він з колегами також у дорозі.

    Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

    Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.

    Теги: Росія окупанти війна Давид Арахамія #stoprussia
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    Третій раунд переговорів: делегації України вирушила на зустріч з окупантом