Третій раунд переговорів: делегації України вирушила на зустріч з окупантом

Переговори мають розпочатися о 15:00

Українська делегація вирушила на перемовини з представниками країни-агресорки. Про це повідомляє «Українська правда».

Переговори мають розпочатися сьогодні, 7 березня, о 15:00.

За інформацією російського ЗМІ, делегація країни-окупанта також вже вилетіла до Білорусі. Водночас член української делегації Давид Арахамія підтвердив, що він з колегами також у дорозі.

Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.