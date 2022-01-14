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    Думки вголос

    Нова хвиля коронавірусу «стрімко стартувала» в Україні

    Годі вже робити вигляд, що небезпека коронавірусу перебільшена - Нова хвиля коронавірусу «стрімко стартувала» в Україні
    Годі вже робити вигляд, що небезпека коронавірусу перебільшена
    фото: moz.gov.ua

    Графік захворювань наводить на тривожні думки

    Мовою оригіналу

    Хорошо стартовали.

    На графике, все волны начались с более 4000 средненедельных значений.

    Пожалуйста не путайте новые случаи с позитивными ПЦР тестам. Здесь именно ПЦР тесты. Так как новые случаи вносятся с задержками, в некоторых случаях имеет смысл смотреть на данные лабораторных исследований ввиду их точности и оперативности.

    Также, позавчера в США был рекорд суточных госпитализаци. За сутки было госпитализировано 21,8 тыс пациентов.

    Вот такие последствия бывают когда люди игнорируют законы математики.

    Вирус даже с легким течением, но с высокой заразностью способен уложить в больницы одномоментно огромное число людей. Ко всему прочему начинает болеть медперсонал, и пациенты не могут получить медпомощь в полном объеме.

    Позитивні результати ПЦР-тестів (джерело: facebook.com/evgeny.istrebin)
    Позитивні результати ПЦР-тестів (джерело: facebook.com/evgeny.istrebin)

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США статистика українці ВООЗ коронавірус
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    Нова хвиля коронавірусу «стрімко стартувала» в Україні