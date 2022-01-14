Нова хвиля коронавірусу «стрімко стартувала» в Україні
Графік захворювань наводить на тривожні думки
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Хорошо стартовали.
На графике, все волны начались с более 4000 средненедельных значений.
Пожалуйста не путайте новые случаи с позитивными ПЦР тестам. Здесь именно ПЦР тесты. Так как новые случаи вносятся с задержками, в некоторых случаях имеет смысл смотреть на данные лабораторных исследований ввиду их точности и оперативности.
Также, позавчера в США был рекорд суточных госпитализаци. За сутки было госпитализировано 21,8 тыс пациентов.
Вот такие последствия бывают когда люди игнорируют законы математики.
Вирус даже с легким течением, но с высокой заразностью способен уложить в больницы одномоментно огромное число людей. Ко всему прочему начинает болеть медперсонал, и пациенты не могут получить медпомощь в полном объеме.
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Джерело: блог Євген Істребіна