Що насправді у Росії з грошима?

Коли у Росії закінчаться кошти для продовження війни?

Ситуація з бюджетом у Росії погіршується з кожним місяцем

Чи прийме Путін пропозицію США про перемир'я мені не відомо.

Просто нагадаю трохи історії.

Росія напала на Україну 20.02.2014 роки, тоді нафта сорту «Брент» коштувала 110 доларів.

Через рік, коли ціна склалася майже вдвічі, до 60 доларів були підписані Мінські угоди.

Сьогодні «Брент» коштує 69 доларів. З урахуванням інфляції це як 50 доларів 10 років тому.

Будь-яка війна – це гроші. А ось з грошима у Росії стає все гірше. Ще й ОПЕК з 1 квітня почне збільшувати видобуток нафти.

Ситуація з бюджетом у Росії погіршується з кожним місяцем. Ціни на нафту їх доб'ють якщо вони вчасно не зупиняться.