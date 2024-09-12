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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Іранські ракети у Росії: новий рівень загрози для України?

glavcom.ua
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Більшість компонентів для ракет Росії виготовляється лише на одному підприємстві – «ОДК-Сатурн»
фото з відкритих джерел

Іран і Росія готують новий рівень ескалації

По ірано-російському ракетному трансферу.

  • Що стосується балістики – поки рано поспішати із заявами по типу оперативно-тактичних ракет, які Іран міг передати Росії, ну і відповідно які цілі та на яку глибину буде таргетуватися.

Ну бо раз на то пішло, згадувані у ЗМІ Fath-360 – це зменшена копія Fateh-110, котрі на дальність мінімум 300 кілометрів, тому є великий шанс, що ми всі зараз колективно поплутаємось в очікуваннях, і іранські балістичні ракети полетять на значно більшу глибину й будуть завдавати значно більших руйнувань, чим уявлялось до того.

Але як взагалі показує практика, щось достеменно виявити по типах ракет у розпорядженні росіян можна лише після того, як будуть виявлені та досліджені уламки цього ракетного озброєння.

Так було і з північнокорейською KN-23, і по перших епізодах застосування гіперзвукового «Циркону» для ударів по Україні.

Тим більш, що воєнно-політичне керівництво Іран у своїх міркуваннях по передачі ракет росіянам навряд чи керується західною логікою «ескалації/деескалації», скоріше – як той чи інший «трансфер» зброї може відповідати їх уявленням про «шлях джихаду проти невірних».

  • А от наступний момент, на який у нас чомусь не звернули належної уваги – технології по дозвукових крилатих ракетах, типу як Х-101 та «Калібр», якими росіяни били по нашій енергетиці.

Мінфін США у своєму пакеті санкцій по іранських суб’єктах згадав зокрема одне Конструкторське бюро, яке передавало свої напрацювання росіянам по силових установках для крилатих ракет.

Без двигуна ніяка ракета до цілі не полетить, яка б там електроніка не стояла. А нюанс у тому, що на Х-101 як ракеті повітряного базування та «Калібрі» як ракеті морського базування стоїть один і той же тип силової установки – ТРДД-50 (тільки з різними модифікаціями), який виготовляється лише на одному підприємстві – «ОДК-Сатурн».

Очевидно, що потужності по виробництву двигунів є одним із лімітуючих факторів у здатності російського ВПК виготовляти далекобійні крилаті дозвукові ракети.

І тут цілком можливо, що іранські ракетники якраз встигли надати «консультацію» своїм російським «колегам», як їм спростити виробництво ракетних двигунів, знизити технологічний рівень і натомість збільшити випуск інструментів для ударів по нашій енергетиці.

Такі справи.

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Джерело
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Теги: Іран війна Україна ракета озброєння росіяни балістичні ракети

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