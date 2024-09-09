Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Америка та Європа шукають нові рішення для ППО України
фото з відкритих джерел

Чому Україна має покладатися на власні розробки?

Найголовніший підсумок по недавньому «Рамштайну» для нас міністр оборони США Остін окреслив ще у своєму вступному слові – що США та Україна з кількома європейськими партнерами працюють над заміною для ЗРК С-300 та ракети «повітря-повітря» типу Р-27.

З однієї сторони, новина виглядає гарно, бо це означає можливість «струсити пил» із вітчизняних проєктів, наприклад по зенітній ракеті «Корал» чи комплексу СД-300 від КБ «Луч».

З іншої сторони, це доволі похмуро окреслює ту «стелю» в плані перспективного зміцнення протиповітряної оборони, на яку ми справді можемо розраховувати, за логікою «що самі зробимо, то і буде наше», і навіть тоді основу нашої ППО складатиме прямий еквівалент С-300, а не еквівалент «Петріота».

Не кажучи уже про те, що пошук буквально заміни для Р-27 заодно означає, що авіація стандарту «Варшавського договору» з нами ще надовго.

Це все демонструє, що нема сенсу давити на емоції при наших людських жертвах, розраховуючи на додаткові поставки чи бодай просто увагу країн Заходу, якби для кого жорстоко це не прозвучало. «Стеля» окреслена, вище не стрибнемо.

У випадку з Румунією та прольотом «Шахедів» не варто городити конспірологію, румуни могли не збити ці БПЛА чисто тому, що реально не можуть.

Чисто для різноманіття можна поцікавитись сумними анекдотами з бойової підготовки румунської армії: наприклад, там з усією серйозністю вважали, що на тих же F-16 не можна літати взимку, бо літак не злетить.

Коли ж європейські країни НАТО демонструють «небажання йти на ескалацію», то там може грати роль одразу кілька факторів: вчасність поставок нового замовленого озброєння від США; розуміння воєнно-політичним керівництвом перспектив прямого зіткнення із РФ, та водночас страх на даному ввалитись у прірву війни.

Просування наших військ на Курщині насправді продовжується, і тримається на рівні попередніх тижнів, тобто до 1-3 км вглиб території противника на добу.

Уявлення про начебто «стрімкі темпи просування» у перші дні, та «гальмування» у наступні тижні – це лише наше медійне викривлення, засноване на переказі окремих слабоумних висновків окремих західних OSINT-eрів.

Те, що окупантів вдалось загальмувати під Покровськом – безумовне досягнення ЗСУ, але далі питання у тому, які організаційні висновки з цього будуть зроблені нашим командуванням.

У випадку із заявою глави ЦРУ Бернса про те, що росіяни осінню 2022 року були готові застосувати тактичне ядерне озброєння – тут на мою думку має значення навіть не зміст заяви, а в якому прихованому контексті він міг прозвучати.

А виглядає так, що ця заява Бернса прозвучала у рамках процесу, який прийнято окреслювати як «політичне врегулювання конфлікту» та є «спойлером» у відповідь на «спойлери» з нашої сторони про можливе розширення активних дій на території РФ.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна США росіяни озброєння Україна системи ППО Європа Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ані тимчасовий виконувач обов'язків президента Турчинов, ані обраний президент Порошенко у 2014-му не оголосили стан війни з РФ…
АТО чи війна? Чому партія Порошенка не голосувала за ратифікацію Римського статуту авторська стаття
1 вересня, 12:40
Канцлер Німеччини запевнив, що країна буде і надалі підтримувати Україну попри суперечки, які виникли останніми днями
«Це дуже обмежена операція»: Шольц зробив прогноз щодо наступу ЗСУ на Курщині
21 серпня, 21:50
Новий пакет допомоги буде виділений в той час, як українські війська продовжують розширювати свій несподіваний наступ на Росію
США збираються оголосити про новий пакет допомоги Україні – Associated Press
23 серпня, 01:42
Білоруський диктатор намагається уникнути будь-яких дій, які могли б призвести до послаблення його контролю над країною
Чи зможе Лукашенко вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
27 серпня, 10:01
Потураєв: Саме там (в Telegram - ред.) вербують агентів, які палять автівки військових, збирають інформацію про армію
«Я – ворог такої свободи». Нардеп Потураєв накинувся на любителів Telegram
28 серпня, 13:00
Громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters
Російський удар по Краматорську: загинув співробітник Reuters Раян Еванс
26 серпня, 00:56
В обмін на балістичні ракети РФ постачає Ірану кіберзброю
Іран готується передати Росії балістичні ракети – Bloomberg
2 вересня, 20:25
Євген Радчук був призваний на військову службу у червні 2022 року
Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука
6 вересня, 09:00
Госпіталь спроєктовано на базі шести сталевих бункерів збільшеного розміру, та обладнано системами вентиляції, водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення
Перший в Україні сталевий підземний шпиталь. Що збудував «Метінвест» для ЗСУ (фоторепортаж)
3 вересня, 09:55

Іван Киричевський

Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 
Новий етап у ППО: США та Європа шукають заміну для України 
Хто перемагає у війні? Чому це недоречно питати зараз
Хто перемагає у війні? Чому це недоречно питати зараз
Коли вони почнуть збивати російські ракети? Кілька слів щодо польської ППО
Коли вони почнуть збивати російські ракети? Кілька слів щодо польської ППО
Як Росія виявляє проблеми української оборони
Як Росія виявляє проблеми української оборони
Перспективи осінньої кампанії та нові виклики для ЗСУ
Перспективи осінньої кампанії та нові виклики для ЗСУ
Втрата F-16. Речі, які треба розуміти
Втрата F-16. Речі, які треба розуміти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
9540
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5931
У Карпатах вдарили приморозки, температура опустилася нижче нуля
5006
Екскомандир «Айдару» розповів, що треба робити українцям, щоб дожити до перемоги
4833
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
3957
Як у ЗСУ борються з дезертирством – репортаж CNN

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua