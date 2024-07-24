Скільки відсотків українців вважають росіян «братнім народом»: результати опитування

У 2017р. 52% жителів Сходу вважали, що «українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами», то у 2024р. цю точку зору тут поділяють лише 7%

3% опитаних вважають, що українці та росіяни завжди були і залишаються «братніми народами»

Розпочавши спочатку «гібридну», а згодом повномасштабну війну проти України, Росія власними зусиллями істотно зіпсувала свій імідж не лише в Україні, але й загалом у світі. Наразі 3% опитаних вважають, що українці та росіяни завжди були і залишаються «братніми народами». Про це свідчить опитування Центру Разумкова.

«Із судженням («українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами») у 2017 р. погодилися близько чверті (27%) опитаних, у 2024 р. її поділяють лише 3%. Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%», – йдеться в опитуванні.

Центр Разумкова зауважує, що особливо помітні зміни порівняно з 2017 р. відбулися у Східному та Південному регіонах.

«Якщо у 2017 р. 52% жителів Сходу вважали, що «українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами», то у 2024 р. цей погляд тут поділяють лише 7%. У Південному регіоні частка тих, хто так вважає, зменшилася з 45% до 7%», – йдеться в опитуванні.

Якщо серед представників старшої (50 і більше років) вікової групи більшість (51%) поділяють думку, що українці і росіяни раніше були «братніми народами», але вже такими не є, то в молодшій віковій групі (від 18 до 35 років) частіше (50%) вважають, що українці і росіяни ніколи не були «братніми народами», у середній виковій групі (36-49 років) ці дві думки мають однакову кількість прихильників (по 46%).

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року.

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.