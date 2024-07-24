Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки відсотків українців вважають росіян «братнім народом»: результати опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки відсотків українців вважають росіян «братнім народом»: результати опитування
У 2017р. 52% жителів Сходу вважали, що «українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами», то у 2024р. цю точку зору тут поділяють лише 7%
фото: Укрінформ

3% опитаних вважають, що українці та росіяни завжди були і залишаються «братніми народами»

Розпочавши спочатку «гібридну», а згодом повномасштабну війну проти України, Росія власними зусиллями істотно зіпсувала свій імідж не лише в Україні, але й загалом у світі. Наразі 3% опитаних вважають, що українці та росіяни завжди були і залишаються «братніми народами». Про це свідчить опитування Центру Разумкова.

«Із судженням («українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами») у 2017 р. погодилися близько чверті (27%) опитаних, у 2024 р. її поділяють лише 3%. Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%», – йдеться в опитуванні.

Центр Разумкова зауважує, що особливо помітні зміни порівняно з 2017 р. відбулися у Східному та Південному регіонах.

«Якщо у 2017 р. 52% жителів Сходу вважали, що «українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами», то у 2024 р. цей погляд тут поділяють лише 7%. У Південному регіоні частка тих, хто так вважає, зменшилася з 45% до 7%», – йдеться в опитуванні.

Якщо серед представників старшої (50 і більше років) вікової групи більшість (51%) поділяють думку, що українці і росіяни раніше були «братніми народами», але вже такими не є, то в молодшій віковій групі (від 18 до 35 років) частіше (50%) вважають, що українці і росіяни ніколи не були «братніми народами», у середній виковій групі (36-49 років) ці дві думки мають однакову кількість прихильників (по 46%).

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. 

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте також:

Теги: Україна росія росіяни соцопитування війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зателефонуй «101», якщо виявили вибухонебезпечний предмет
Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
23 липня, 19:22
Переможниця «Міс Всесвіт Україна»-2024 (зліва) та президентка конкурсу Анна Філімонова
Стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2024» (фото)
18 липня, 17:48
Айман Швейда, якого ліквідували, брав участь у нападі 7 жовтня
Атака на Харків, ліквідація ватажка ХАМАСу: головне за ніч
13 липня, 06:03
Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
9 липня, 19:57
Ключовим чинником впливу імпорту електроенергії є її вартість
Зростає загроза скорочення виробництва: бізнес звернувся до уряду
8 липня, 15:49
Пентагон змінює підходи до морської піхоти
Корпус морської піхоти США буде суттєво модернізовано, аби дати відсіч Китаю
3 липня, 13:12
Наречена Да Вінчі: «Паразитувати аферистам на фотографіях з Дмитром та імені нашого підрозділу - я не дам»
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
3 липня, 11:40
Унаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі
Окупанти пошкодили торговий центр у Дніпрі: є загиблі (оновлено)
3 липня, 11:00
Притула нещодавно відвідав одну із бригад, де була можливість ознайомитися з середньомісячними показниками застосування дронів, втрат безпілотників, забезпечення ними
Як змінилися потреби війська від початку року: Притула окреслив ключові запити
2 липня, 12:39

Суспільство

У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9764
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8766
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8554
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua