Росія відступає в східну частину акваторії Чорного моря. Зеленський розповів, що буде далі (відео)

Глава держави подякував українським захисникам

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів селектор. Про це він нагадав у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Короткий звіт за цей день. Перше – селектор. Військові, розвідка, наші сили безпеки, урядовці. Окрема увага – звичайно, фронту. Та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору – я вдячний усім, хто бʼється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії… Дістанемо й там», – сказав він.

Також глава держави провів нараду з урядовцями. Обговорили кроки, які Україна має зробити і в контексті трансформації, і в контексті роботи з партнерами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Готуємо законопроєкти та урядові рішення. Деякі з них будуть прийняті вже найближчими тижнями», – додав він.

Також Зеленський сьогодні провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Україна цього року очікує переговорів щодо членства в ЄС. – «Це рішення буде вагомим, дуже символічним кроком, який відображає, як багато Україна досягла. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході – загрозу ескалації, трагічного сценарію. Важливо захистити якомога більше життів. Запросив Шарля, пана Президента, відвідати Україну».

Відбулась і зустріч глави держави з міністеркою оборони Нідерландів, яка прибула в Україну. Вона відвідала Харків. Сторони детально обговорили оборонну підтримку, яку Нідерланди надають.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за нове та дуже потужне санкційне рішення. – «Більш ніж 220 російських – і не тільки російських – субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США. Це те, що потрібно. Критичні для агресора сектори економіки. Чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати повністю – щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій – це сила світу».

Окремо глава держави подякував українським воїнам.

«Наші воїни. Наша вдячність. Ті, хто відзначився за цей день. Вугледарський напрямок – наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці! Марʼїнка – десантники 79-ки, молодці! Авдіївський напрямок – 31-ша, 47-ма, 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну! І Купʼянський напрямок – 14-та й 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада – пишаюся вами, хлопці! І я впевнений у вас – так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обовʼязково переможе. Будьте впевнені в собі», – сказав він.

«Я пишаюся усіма, хто бʼється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах. Хто тренує наших воїнів. Хто виробляє для України зброю, снаряди й техніку. Хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів. Забезпечує нормальне життя наших міст. Хто дає нам світло. Всі, хто дає нам впевненість, – наші батьки, наші діти… Хто любить нас. Хто молиться за нас, за перемогу. Хто допомагає нам з усіх куточків світу. Хто пережив підвали та окупацію – і не зламався. Усі, хто щодня робить усе, щоб звільняти Україну й українців від російської неволі. Я пишаюся тобою, український народе! Я пишаюся тобою, український воїне! Слава Україні!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 617-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.