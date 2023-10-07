Росія вивела в Чорне море ракетоносій

На бойовому чергуванні біля берегів України перебувають п'ять ворожих кораблів

Станом на ранок 7 жовтня російські окупанти вивели в Чорне море чотири кораблі, з них один ракетоносій. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр», – йдеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Середземному морі на бойовому чергуванні три ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр».

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс». Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

6 фото На весь екран









Наслідки нічної атаки на Одещину фото: Сили оборони півдня України

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.