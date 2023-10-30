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Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
фото ілюстративне

На Куп’янському напрямку росіяни намагаються захопити важливу для них залізничну розв’язку Куп’янськ-Вузловий

Відучора на Куп’янському напрямку росіяни почали використовувати заборонену хімічну зброю. Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі телемарафону.

«Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав від учорашнього вечора використовувати засоби масового ураження, такі як гази. Тобто, дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося. Все що росіяни кажуть, що не можна використовувати, вони насамперед використовують. На Бахмутському напрямку ми бачили систематичне використання фосфору, зараз під Куп’янськом вони (окупанти – «Главком») використовують хімію", – акцентував Ярославський.

Зазначається, що це вже не перший раз, коли спостерігається застосування російськими окупантами хімічної зброї.

«Перший раз ми із засобами хімічної зброї стикнулися в Гостомелі. Коли наш підрозділ зайшов в ангар, де був літак «Мрія», ми там отруїлися, бо перебували більше трьох годин. Було дуже багато госпіталізованих бійців, тоді ми це вперше відчули», – зауважив Ярославський.

Також офіцер ЗСУ розповів, що на Куп’янському напрямку росіяни намагаються захопити важливу для них залізничну розв’язку Куп’янськ-Вузловий.

«Їм потрібен Куп’янськ-Вузловий. Я вважаю, що вони намагаються зараз штурмувати весь напрямок. Звісно, Авдіївка зараз для них в пріоритеті. Там вони будуть лягати кістьми, але будуть намагатись якось Авдіївку взяти. А наш напрямок, куди ми передислоковані – це Куп’янськ-Вузловий – їх пріоритетна точка. Росіяни до сих пір використовують 80% свого логістичного шляху саме залізницєю, тому вони хочуть повернути під контроль залізничне полотно. Але ми цього не допустимо», – додав він.

Нагадаємо, триває 614-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти Куп'янськ війна хімічна зброя

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