Як «ввічливі люди» ґвалтували українок

Російські військові під час окупації України ґвалтували дівчат та жінок віком від 16 до 83 років

Більшість інцидентів сталися в обставинах, коли злочинці увірвалися до будинків жертв і погрожували зброєю або наміром вбити їхніх родичів

РосЗМІ отримали вказівки від Кремля не розповідати про злочини, які скоюють окупанти, що повернулися з України. Зокрема, скоєні найманцями та колишніми ув'язненими, які отримали помилування за участь у війні.

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Раніше таких рекомендацій не було, але тепер вони «назріли, щоб росіяни не вважали бійців потенційними злочинцями, не боялися їхнього повернення» і вірили що «з фронту повертаються ввічливі, чуйні й турботливі люди».

Насправді цю вказівку, здається, не отримало прокремлівське видання «Регнум», яке 25 жовтня повідомило, що у місті Бійськ Алтайського краю співробітник Росгвардії, який повернувся з війни, вбив дружину.

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А про те, що ці «ввічливі, чуйні й турботливі люди» під час окупації України ґвалтували дівчат та жінок віком від 16 до 83 років, у РФ, звісно, мовчать і без темників.

В офіційній доповіді Комісії, представленій Генеральній Асамблеї ООН, наголошується, що задокументовані випадки сексуального та гендерного насильства, скоєного російськими військовими у дев'яти областях України.

Свої останні розслідування Комісія зосередила на Херсонській та Запорізькій областях.

Вони виявили чисельні випадки зґвалтувань, скоєних окупантами з березня по липень 2022 року.

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«У розслідуваних випадках жертвами зґвалтувань стали 16-річна дівчина та жінки віком від 19 до 83 років. Більшість із них перебували у вразливому становищі. Одна з жертв 16 років була вагітною, троє – жінки похилого віку, деякі жили самі, або з малолітніми дітьми чи з членом сім'ї, який має інвалідність», – йдеться у доповіді.

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Ґвалтували «ввічливі люди» українок із застосуванням насильства чи психологічного примусу. Більшість інцидентів сталися в обставинах, коли злочинці увірвалися до будинків жертв і погрожували зброєю або наміром вбити їхніх родичів.

У деяких випадках один і той самий злочинець ґвалтував жертву два або більше разів. У двох випадках окупанти ґвалтували жертв у групі. Одну з жертв та її чоловіка застрелили після того, як вони повідомили про зґвалтування.

При цьому російські військові вчиняли додаткові акти насильства щодо жертв, включаючи жорстоке побиття, душіння, удушення, завдання порізів і стрілянину поруч із головою жертви. У низці випадків під час зґвалтування були присутні члени сім'ї.

Тож російським жінкам варто готуватися.