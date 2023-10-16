Росіяни активізували наступи на Лимано-Куп’янському напрямку: яка в них тактика

Окупанти зосередили на Куп'янському напрямку близько 15 – 17 рот

Російські загарбники не залишають спроб прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. Для атак на позиції українських військ окупанти використовують велику кількість особового складу та техніки. Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає «24 канал».

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За останніми даними, в районі Куп'янська окупанти почали застосовувати масові штурми піхотою.

Зазначається, що атака відбувається наступним чином: спочатку в бій кидають ув'язнених, які «перевіряють» мінні загородження та роботу артилерії. Після цього до атак підключається важка бронетехніка та підготовлені підрозділи.

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Євлаш уточнив, що зараз окупанти зосередили на Куп'янському напрямку близько 15 – 17 рот.

«В них там багато сил. Вони змогли зібрати 15-17 рот у період тимчасового затишшя напередодні. Але треба зазначити, що ми говоримо за роти, а не батальйонні тактичні групи, як це було раніше. Особовий склад ворога зменшується», – повідомив він.

Нагадаємо, триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.