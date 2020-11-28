Хто пише ці промови Зеленському?

Українці розуміють чому і за що знищували націю

Сьогодні в зверненні з нагоди вшанування жертв Голодомору він сказав:

«Як можна прагнути знищити цілий народ?

Чому?

І за що?

Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти».

Сотні досліджень написано на тему «чому і за що», сам концепт Голодомору як геноциду, умисного рукотворного голоду, дає відповідь на ці питання.

Ми якраз розуміємо чому і за що, конкретні мотиви: тому що існування українців як культурно і політично окремої нації становило загрозу існуванню тоталітарному сталінському режиму. Тому що українці в 1920-30-х мали інший цивілізаційний вибір, ніж визначений Сталіним для радянської імперії й чинили (часто збройний) опір його людожерським планам.

Відсутність відповіді на питання «чому і за що» – переводить Голодомор в розряд стихійного лиха, випадковості, року, знімає питання відповідальності з виконавців та ініціаторів геноциду. Коли є жертви, але немає виконавців - це вже просто голод, а не Голодомор. Коли виконавець невідомий або неназваний, неможливе покарання за злочин та його засудження.

Пам'ять про жертв Голодомору нерозривна з пам'яттю про його причини та виконавців. Тільки в такому разі можна гарантувати, що нічого подібного з нами більше ніколи не станеться.

«Ніколи знову» – це не висловлення надії на те, що трагедія не повториться, а маніфестація готовності всіма засобами їй запобігти.

Джерело: блог Івана Козленка

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