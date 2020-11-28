Хто пише ці промови Зеленському?
Українці розуміють чому і за що знищували націю
Сьогодні в зверненні з нагоди вшанування жертв Голодомору він сказав:
«Як можна прагнути знищити цілий народ?
Чому?
І за що?
Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти».
Сотні досліджень написано на тему «чому і за що», сам концепт Голодомору як геноциду, умисного рукотворного голоду, дає відповідь на ці питання.
Ми якраз розуміємо чому і за що, конкретні мотиви: тому що існування українців як культурно і політично окремої нації становило загрозу існуванню тоталітарному сталінському режиму. Тому що українці в 1920-30-х мали інший цивілізаційний вибір, ніж визначений Сталіним для радянської імперії й чинили (часто збройний) опір його людожерським планам.
Відсутність відповіді на питання «чому і за що» – переводить Голодомор в розряд стихійного лиха, випадковості, року, знімає питання відповідальності з виконавців та ініціаторів геноциду. Коли є жертви, але немає виконавців - це вже просто голод, а не Голодомор. Коли виконавець невідомий або неназваний, неможливе покарання за злочин та його засудження.
Пам'ять про жертв Голодомору нерозривна з пам'яттю про його причини та виконавців. Тільки в такому разі можна гарантувати, що нічого подібного з нами більше ніколи не станеться.
«Ніколи знову» – це не висловлення надії на те, що трагедія не повториться, а маніфестація готовності всіма засобами їй запобігти.
Джерело: блог Івана Козленка