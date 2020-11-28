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    Економіка та фінанси

    Допомога бізнесу під час пандемії: коли набуде чинності закон

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    Малий та середній бізнес зазнає фінансові втрати під час карантину - Допомога бізнесу під час пандемії: коли набуде чинності закон
    Малий та середній бізнес зазнає фінансові втрати під час карантину

    Рада планує якнайшвидше ухвалити законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу

    Законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу в умовах пандемії має набути чинності до 9 грудня. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після завершення наради голів фракцій Верховної Ради.

    «Питання про локдаун взагалі не обговорювали, а обговорювали питання про ухвалення законопроєктів про підтримку малого та середнього бізнесу. Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є приблизно два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис. грн на людину», – зазначив Арахамія.

    Він наголосив, що більша частина наради була присвячена цьому питанню, тому що необхідно продумати, «яким чином пройти всі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати терміни».

    Нагадаємо, Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, упроваджених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби Covid-19. Згідно з документом, наймані працівники з середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також особи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше ніж три місяці тому, які втратили дохід унаслідок локдауну, зможуть отримати єдиноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

    Окрім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізичних осіб, зокрема самозайнятих. У документі також міститься ініціатива про списання пені та штрафів у разі самостійної оплати платником податків за основним платежем упродовж шести місяців після набуття законом чинності. Законопроект також пропонує підвищити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів із його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників податків єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.

    До слова, українська співачка Оля Полякова вважає «дуже смішними грошима» допомогу у розмірі 8 тис. гривень.

    Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

    26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: Верховна Рада бізнес закон Володимир Зеленський Давид Арахамія
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