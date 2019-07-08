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    Думки вголос

    Як цей телеміст будуть дивитися наші воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв?

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    NewsOne і &laquo;Россия1&raquo; анонсують проведення телемосту &laquo;Надо поговорить!&raquo; 12 липня о 18:00 - Як цей телеміст будуть дивитися наші воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв?
    NewsOne і «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00

    Шукати шлях до переможного завершення цієї війни потрібно. Але не з ножем у спині

    Проведення телемосту між російським та українським телеканалами під час війни недопустимо.

    Я переконана, що «говорити треба» тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в існуючих умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війни проти України.

    Зараз - саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну.

    У нового президента України надскладне завдання - знешкодити інформаційну зброю, яку запустив на територію України та дбайливо викохав попередній президент. Зараз його заяви з істеричним засудженням телемосту виглядають цинічно з огляду на те, що він сам цей міст і побудував.

    Своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. І - журналісти каналу Newsone. Саме час дати собі відповідь на питання, чи готові ви стати на захист України на своїй лінії фронту.

    Просто подумайте, як цей телеміст будуть дивитися наші воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв, ветерани АТО, долі яких скалічені війною.

    Шукати шлях до переможного завершення цієї війни потрібно. Але не з ножем у спині.

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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