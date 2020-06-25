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    Думки вголос

    Епідемія Covid-19. Чому хворіють українські медики

    • Микола Канішевський

      Журналіст

    • Розсилка
    Епідемія Covid-19. Чому хворіють українські медики

    «Міністр Степанов, а Ви знаєте про цей срач в найближчій поліклініці до Києва?»

    Карантин. 106-й день.
    Четвер. 25 червня.
    Сердитий пост.
    Був в Боярці в поліклініці. При вході - замір температури. Єдиний позитив. Далі - черга в реєстратуру, як за ковбасою по 2.20 в ссср. Одне вікно. Про яку соціальну дистанцію мова.

    Відкриваю двері в лабораторію. Якраз виставили баночки з борщем на робочих столах: подождітє 10 мінут, чай поп‘йом...

    - Який чай? Робочий час...
    - Раз ви такой прінціпіальний, садітєсь.

    Я в масці, рукавичках. Лаборантка без маски, помила руки, витерла вафельним рушником, уколола, набрала кров, приклала суху ватку, каже: подєржітє п’ять мінут.

    Може чимось заклеїти то треба? - питаю.
    - То в платних клеять, каже. Но, раз ви такой прінціпіальний, то вам заклєю. Точка.

    В коридорах: будівельні козли, звалені в купу столи, стільці, кушетки. Сумні очі пацієнтів...

    У дворі МНСники розбили військову палатку. Випадково підслухав:
    Блін. Не в тому місці. Після обіду переставляти будемо

    Тепер, я не дивуюся, чому в медпрацівників високий рівень захворювань.

    Альо, міністр Степанов, а Ви знаєте про цей срач в найближчій поліклініці до Києва?...
    Питання в порожнечу...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київщина лікарня епідемія карантин коронавірус
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