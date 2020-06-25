Епідемія Covid-19. Чому хворіють українські медики

«Міністр Степанов, а Ви знаєте про цей срач в найближчій поліклініці до Києва?»

Карантин. 106-й день.

Четвер. 25 червня.

Сердитий пост.

Був в Боярці в поліклініці. При вході - замір температури. Єдиний позитив. Далі - черга в реєстратуру, як за ковбасою по 2.20 в ссср. Одне вікно. Про яку соціальну дистанцію мова.

Відкриваю двері в лабораторію. Якраз виставили баночки з борщем на робочих столах: подождітє 10 мінут, чай поп‘йом...

- Який чай? Робочий час...

- Раз ви такой прінціпіальний, садітєсь.

Я в масці, рукавичках. Лаборантка без маски, помила руки, витерла вафельним рушником, уколола, набрала кров, приклала суху ватку, каже: подєржітє п’ять мінут.

Може чимось заклеїти то треба? - питаю.

- То в платних клеять, каже. Но, раз ви такой прінціпіальний, то вам заклєю. Точка.

В коридорах: будівельні козли, звалені в купу столи, стільці, кушетки. Сумні очі пацієнтів...

У дворі МНСники розбили військову палатку. Випадково підслухав:

Блін. Не в тому місці. Після обіду переставляти будемо

Тепер, я не дивуюся, чому в медпрацівників високий рівень захворювань.

Альо, міністр Степанов, а Ви знаєте про цей срач в найближчій поліклініці до Києва?...

Питання в порожнечу...